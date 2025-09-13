Como todos los juegos donde el Club América es el local, esta vez TUDN y Canal 5 en TV abierta transmitirán el partido de las ‘Águilas’ ante Chivas de Guadalajara. Televisa Deportes es el encargado de televisar el duelo de América-Chivas, este sábado 13 de septiembre desde las 9:15 p.m. hora CDMX, en una nueva edición del Clásico Nacional. Cabe señalar que ambos vienen con realidades totalmente opuestas: América es el segundo en la tabla con 17 unidades, a solo un punto del líder Monterrey, mientras que las Chivas están últimos con apenas 4 puntos.

Revisa en qué canales ver el partido de América vs. Chivas Guadalajara por la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga MX 2025.

¿Cómo ver Canal 5 de Televisa EN VIVO y EN DIRECTO por Internet?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de una plataforma de streaming, estamos hablando de ViX+ y TUDN, aplicaciones en donde puedes ver este y otros canales totalmente en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, debes pagar el servicio Premium.

Club América vs. Chivas de Guadalajara: hora, TV y dónde ver

Fecha: sábado 13 de septiembre de 2025

sábado 13 de septiembre de 2025 Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes

Estadio Ciudad de los Deportes Horario: 9:15 p.m. CDMX

9:15 p.m. CDMX Canal TV: TUDN y Canal 5

TUDN y Canal 5 Streaming: ViX Premium

Club América recibe a Club Deportivo Guadalajara este sábado 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes de la CDMX por la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX. | Crédito: Ronie Bautista / GEC