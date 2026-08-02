La Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX cerrará con un partido de pronóstico reservado entre Club América y Santos Laguna este domingo 2 de agosto a partir de las 5 pm (Tiempo del Centro de México) / 7 pm ET / 4 pm PT desde el césped del Estadio Banorte de la CDMX. Las Águilas se ubican en el octavo lugar de la tabla con 4 unidades, mientras que los Guerreros marchan penúltimos con 0 puntos. A continuación, te comparto cómo ver el partido Club América vs. Santos en vivo por la Liga MX por la señal de TUDN y Canal 5 para todo el territorio mexicano.

Plantillas del Club América y Santos Laguna alineadas previa al partido del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Revise los horarios locales por país y la guía de canales para seguir la transmisión. | Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini / Composición GEC / Ronie Bautista

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Club América vs. Santos por el Apertura 2026 de Liga MX?

El partido de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX entre Club América y Santos Laguna se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Club América vs. Santos por el Apertura 2026 de Liga MX?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Club América vs. Santos por el Apertura 2026 de la Liga MX en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo entre Club América y Santos Laguna por la Fecha 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Jugadores del Club América y Santos Laguna disputan el balón en la cancha durante el partido del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, transmitido en vivo por televisión y streaming. | Crédito: Club América / Facebook / Composición Mag

Horarios, TV y dónde ver en vivo Club América vs. Santos por el Apertura 2026 de Liga MX

Partido : Club América vs. Club Santos Laguna, por la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX

: Club América vs. Club Santos Laguna, por la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX Fecha : Domingo, 2 de agosto de 2026

: Domingo, 2 de agosto de 2026 Horario : 17:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 17:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Banorte de la Ciudad de México (CDMX), México