Todo listo para una nueva edición del clásico de la Concacaf. Este sábado 3 de octubre, desde el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, no te pierdas la transmisión de México vs. Estados Unidos por señal abierta de Canal 5 o TUDN en señal de paga, a partir de las 20:00 horas CDMX . La selección mexicana viene de igualar 1-1 ante Perú en su último juego amistoso, aunque reservó a gran parte de los titulares para enfrentar al team USA. Aquí te dejo con los detalles del partido.

GLENDALE, ARIZONA (ESTADOS UNIDOS), 03/10/2026.- Cobertura oficial de Canal 5 y TUDN EN VIVO GRATIS para ver el partido México vs. Estados Unidos (Team USA) hoy por amistoso internacional en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. FOTO DE YURI CORTEZ PARA AFP / YURI CORTEZ

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Estados Unidos por el amistoso FIFA?

El partido entre México y Estados Unidos podrá verse EN VIVO y GRATIS en México a través de Canal 5 de Televisa, que transmitirá el tercer compromiso de Rafael Márquez al frente de la selección mexicana. La señal estará disponible en televisión abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país.

Canales de Canal 5 en México

Operador Canal Dish 105 SD y 605 HD SKY 105 SD y 1105 HD Megacable 205 SD y 1205 HD Izzi 105 SD y 805 HD Total Play 5 SD y 105 HD

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

Los aficionados también pueden consultar las opciones digitales de TelevisaUnivision para seguir la programación deportiva desde sus dispositivos. La disponibilidad del partido en ViX o en la aplicación de TUDN depende de los derechos y de la programación habilitada para esta transmisión.

Dispositivos compatibles

Smart TV.

Android TV.

Apple TV.

Chromecast.

Teléfonos Android.

iPhone.

iPad y tabletas.

Computadoras Windows.

Computadoras Mac.

Pie de foto sugerido: México y Estados Unidos protagonizarán una nueva edición del clásico de la Concacaf este sábado 3 de octubre en Arizona. El amistoso podrá seguirse por televisión abierta en México a través de Canal 5. | Crédito: Composición MAG.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, México vs. Estados Unidos por el amistoso FIFA?

TUDN es una de las señales deportivas de referencia para los aficionados mexicanos. Para este encuentro, la información publicada por la cadena confirma la transmisión por Canal 5, pero no permite asegurar de manera independiente que TUDN también emitirá el partido en su señal de televisión de paga.

Canales de TUDN en México

Operador Canal Total Play 503 SKY 547 y 1547 Izzi 501 y 890

Estos son los números incluidos en la plantilla de referencia; conviene comprobarlos con los operadores y confirmar la programación específica del amistoso antes de publicar.

¿Cómo ver México vs. Estados Unidos en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir el amistoso mediante las señales y plataformas que tengan los derechos de transmisión para ese territorio. La cobertura anunciada incluye opciones de Telemundo y Universo, además de Peacock. También se ha informado de HBO Max como alternativa de streaming.

Opciones de transmisión en Estados Unidos

Telemundo.

Universo.

Peacock.

HBO Max.

La disponibilidad de cada señal y plataforma puede variar según el paquete contratado y la programación regional. No está confirmada la emisión de este encuentro por TUDN USA.

Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. Estados Unidos por el amistoso FIFA

Partido México vs. Estados Unidos Competición Amistoso internacional, fecha FIFA Fecha Sábado 3 de octubre de 2026 Horario 8:00 p. m. del centro de México Hora en Estados Unidos 10:00 p. m. ET / 7:00 p. m. PT TV abierta en México Canal 5 TV de paga en México TUDN, sujeto a confirmación de transmisión Streaming en México Por confirmar TV en Estados Unidos Telemundo y Universo Streaming en Estados Unidos Peacock y HBO Max Estadio State Farm Stadium Ciudad Glendale, Arizona, Estados Unidos