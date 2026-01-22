México espera encontrar su mejor versión en uno de sus últimos amistosos de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los dirigidos por Javier Aguirre medirán fuerzas ante su similar de Panamá este jueves 22 de enero, a partir de las 19:00 horas (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) , en el estadio Rommel Fernández, ubicado en la Ciudad de Panamá.

¿Quieres ver gratis el juego entre el Tri y los Canaleros en tu teléfono móvil, Smart TV, computadora o tableta? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible por señal abierta a través del Canal 5 de Televisa Deportes y, además, por TUDN para los clientes de Totalplay, Izzi, Sky, Megacable y Dish. A continuación, te explicamos los canales de televisión que debes sintonizar.

Cabe recordar que México, país anfitrión de la Copa del Mundo, se enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y a un rival por definir mediante la repesca en el grupo A. Por su parte, Panamá integra el grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Panamá por amistoso FIFA 2026?

El partido entre México y Panamá se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, México vs. Panamá por amistoso FIFA 2026?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, México vs. Panamá en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo México vs. Panamá por amistoso internacional a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. Panamá por amistoso al Mundial 2026

Partido : México vs. Panamá, por amistoso internacional por la Copa Mundial FIFA 2026

: México vs. Panamá, por amistoso internacional por la Copa Mundial FIFA 2026 Fecha : Jueves 22 de enero 2026

: Jueves 22 de enero 2026 Horario : 19:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 19:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Rommel Fernández (Panamá)