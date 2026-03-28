México busca reencontrarse con su mejor versión en uno de sus últimos grandes ensayos antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con el Estadio Azteca como testigo y un ambiente de ceremonia mundialista adelantada, el Tri recibirá a la poderosa Portugal este sábado 28 de marzo, a partir de las 19:00 horas del Tiempo del Centro, en un duelo que promete medir mucho más que el marcador: el carácter, la valentía y la identidad futbolística de una selección anfitriona obligada a ilusionar a todo un país.

Los dirigidos por Javier Aguirre saben que no se trata de un amistoso cualquiera. Enfrente estará Portugal, una selección acostumbrada a los grandes escenarios, plagada de talento europeo y con figuras que, aun en preparación, juegan cada minuto como si fuera una eliminatoria. El coloso de Santa Úrsula se alista para una noche de luces, cantos y banderas, donde cada pelota dividida será un mensaje para el mundo: México quiere llegar al Mundial no solo como anfitrión, sino como protagonista.

¿Quieres ver gratis el México vs. Portugal en tu teléfono móvil, Smart TV, computadora o tableta? La transmisión oficial para el público mexicano irá por señal abierta a través de Canal 5 de Televisa, y también por TUDN para los suscriptores de Totalplay, Izzi, Sky, Megacable y Dish. A continuación, te contamos qué canales debes sintonizar.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Portugal por amistoso a la Copa Mundial FIFA 2026?

El partido entre México y Portugal por amistoso a la Copa Mundial FIFA 2026 se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, México vs. Portugal por amistoso a la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, México vs. Portugal en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo México vs. Portugal por amistoso internacional a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. Portugal por amistoso al Mundial 2026

Partido : México vs. Portugal, por amistoso internacional por la Copa Mundial FIFA 2026

: México vs. Portugal, por amistoso internacional por la Copa Mundial FIFA 2026 Fecha : Sábado 28 de marzo de 2026

: Sábado 28 de marzo de 2026 Horario : 19:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 19:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Azteca de la Ciudad de México, México