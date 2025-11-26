Uno va por su estrella número 6 y el otro por la número 17. En el Estadio BBVA Bancomer, Monterrey y América se verán las caras por la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX , un duelo de pronóstico reservado entre dos serios candidatos al título. Las Águilas, por el juego mostrado en fase regular, presentan una ligera ventaja sobre los Rayados, aunque en estas instancias todo puede pasar.

¿Quieres mirar el juego entre las América y Monterrey en tu teléfono móvil, televisor Smart TV, PC o Tablet? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible en el Canal 5 de Televisa Deportes por señal abierta y, también, en TUDN para sus clientes que cuenten con cableoperadores de Total Play, Izzi, Sky, Megacable y Dish. Aquí te explicamos los canales de televisión que debes sintonizar.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Monterrey vs. América ida por cuartos de final de Liga MX?

El partido entre Monterrey y América ida por cuartos de final de Liga MX se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Monterrey vs. América ida por cuartos de final de Liga MX?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Monterrey vs. América ida por cuartos de final en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo Monterrey vs. América ida por cuartos de final de Liga MX.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Monterrey vs. América EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: miércoles 26 de noviembre de 2025

miércoles 26 de noviembre de 2025 Lugar: Estadio BBVA Bancomer

Estadio BBVA Bancomer Horario: 9:05 p.m. CDMX

9:05 p.m. CDMX Canal TV: TUDN y Canal 5

TUDN y Canal 5 Streaming: ViX Premium