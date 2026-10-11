La Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX cierra este domingo 11 de octubre desde las 7:15 pm Tiempo del Centro de México / 9:15 pm ET / 6:15 pm PT con una edición más del “Clásico de la Obsesión” entre Pumas UNAM y Cruz Azul en el césped del Estadio Olímpico Universitario de la CDMX. Este enfrentamiento representa la vuelta de La Máquina al escenario donde hace unos meses se coronó campeona del Clausura 2026 ante el combinado auriazul. ¿Quieres ver el partido Pumas UNAM vs. Cruz Azul en tu teléfono celular, Smart TV, computadora o tablet? La transmisión en México correrá por Canal 5 en abierta y por TUDN en cable (Totalplay, Izzi, Sky, Megacable y Dish). Aquí te indicamos el canal para que no te pierdas ni un minuto del juego.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Cruz Azul vs. Pumas UNAM por la Jornada 11 del Apertura 2026 de Liga MX?

El partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX entre Pumas UNAM y Cruz Azul se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Cruz Azul vs. Pumas UNAM por la Jornada 11 del Apertura 2026 de Liga MX?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Cruz Azul vs. Pumas UNAM por la Jornada 11 del Apertura 2026 de Liga MX en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo Pumas UNAM y Cruz Azul por la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo Cruz Azul vs. Pumas UNAM por el Apertura 2026 de Liga MX

Partido : Pumas UNAM vs. Cruz Azul, por la Jornada 11 de del Apertura 2026 de la Liga MX

: Pumas UNAM vs. Cruz Azul, por la Jornada 11 de del Apertura 2026 de la Liga MX Fecha : Domingo, 11 de octubre de 2026

: Domingo, 11 de octubre de 2026 Horario : 19:15 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 19:15 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México (CDMX), México