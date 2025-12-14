Toluca recibirá este domingo 14 de diciembre (19:00 horas del Tiempo de Centro) a Tigres en el Nemesio Diez, con la obligación de ganar por al menos dos goles para retener la corona del Apertura. Llega con el ataque más letal del torneo, encabezado por el goleador portugués Paulinho y pendiente de la recuperación del lesionado Alexis Vega. Del otro lado, Tigres defenderá el 1-0 que consiguió en la ida con gol de Ángel Correa y el respaldo de una defensa que fue la más segura del campeonato. ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible en el Canal 5 de Televisa Deportes por señal abierta y, también, en TUDN para sus clientes que cuenten con cableoperadores de Total Play, Izzi, Sky, Megacable y Dish. Aquí te explicamos los canales de televisión que debes sintonizar.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Toluca vs. Tigres por final de la Liga MX 2025

El partido entre Toluca y Tigres se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Toluca vs. Tigres por la final de la Liga MX 2025?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Toluca vs. Tigres UANL en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo Toluca vs. Tigres UANL por la Gran Final de la Liguilla MX 2025.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo Toluca vs. Tigres UANL por la final de la Liga MX 2025

Partido : Toluca vs. Tigres UANL, por la vuelta de la Gran Final de la Liguilla MX

: Toluca vs. Tigres UANL, por la vuelta de la Gran Final de la Liguilla MX Fecha : Domingo 14 de diciembre de 2025

: Domingo 14 de diciembre de 2025 Horario : 19:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 19:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Nemesio Diez de Toluca de Lerdo, Edomex (México)