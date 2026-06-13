Brasil afrontará este sábado 13 de junio uno de los debuts más esperados de la primera jornada de la Copa Mundial FIFA 2026 cuando enfrente a Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey por el Grupo C. El encuentro comenzará a las 16:00 horas del Centro de México (6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT) y marcará el estreno mundialista de Carlo Ancelotti al frente de la Canarinha.

Con Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick llamados a liderar el ataque brasileño, y con Neymar Jr. pendiente de su evolución física, millones de aficionados estarán atentos al inicio del camino de una de las grandes favoritas al título.

¿Quieres ver el partido desde tu televisor Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial en México estará disponible EN VIVO y GRATIS a través de Canal 5 en señal abierta, además de TUDN para los usuarios de televisión de paga. Aquí te contamos qué canal debes sintonizar para seguir el Brasil vs. Marruecos EN DIRECTO.

TL;DR del Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX

🕐 Hora: 16:00 del Centro de México

🏟️ Estadio: MetLife Stadium

🌎 Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo C

⚽ Brasil debuta bajo la dirección de Carlo Ancelotti

⭐ Neymar Jr. es duda para el encuentro

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

El partido entre Brasil y Marruecos se transmitirá EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa para todo México. La señal estará disponible en televisión abierta y también mediante los principales operadores de televisión de paga del país.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO por Internet?

Los aficionados también podrán seguir el partido mediante las plataformas digitales de Televisa, incluyendo ViX, compatible con teléfonos móviles, computadoras, tabletas y Smart TV. Algunas funciones pueden requerir una cuenta activa o suscripción según la región y el dispositivo utilizado.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Brasil vs. Marruecos por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN tendrá una cobertura especial del encuentro con programación previa, análisis, comentarios y transmisión en directo desde el MetLife Stadium.

Estos son algunos de los canales disponibles en los principales sistemas de televisión de paga en México:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

Canal 503 de Megacable

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Brasil vs. Marruecos en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Disponible en ViX para dispositivos compatibles

Horarios de Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026

País Hora México 16:00 Estados Unidos (ET) 18:00 Estados Unidos (PT) 15:00 Colombia 17:00 Perú 17:00 Ecuador 17:00 Chile 18:00 Venezuela 18:00 Bolivia 18:00 Argentina 19:00 Uruguay 19:00 Paraguay 19:00 España 00:00 del domingo

Horarios, TV y dónde ver en vivo Brasil vs. Marruecos por la Copa Mundial FIFA 2026

Partido : Brasil vs. Marruecos

: Brasil vs. Marruecos Competición : Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo C)

: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo C) Fecha : Sábado 13 de junio de 2026

: Sábado 13 de junio de 2026 Horario : 16:00 horas del Centro de México

: 16:00 horas del Centro de México Televisión : Canal 5 y TUDN

: Canal 5 y TUDN Streaming : ViX

: ViX Estadio : MetLife Stadium

: MetLife Stadium Ciudad : East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos

: East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos Capacidad: 82,500 espectadores

La selección brasileña iniciará una nueva etapa en su historia bajo la dirección de Carlo Ancelotti, mientras que Marruecos intentará prolongar el excelente momento competitivo que atraviesa desde los últimos años. Con figuras como Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick listas para asumir protagonismo, el encuentro promete convertirse en uno de los partidos más atractivos de la primera fecha del Mundial 2026.