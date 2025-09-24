El duelo entre Club América y Atlético San Luis por la jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX se jugará este miércoles 24 de septiembre en el Estadio Alfonso Lastras. El encuentro se podrá seguir EN VIVO tanto por televisión como vía streaming, y una de las opciones más buscadas por los aficionados es TUDN y Canal 5, plataformas muy ligadas a la transmisión del fútbol mexicano.

América y Atlético San Luis juegan por la jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX. (Foto: América y San Luis en 'X')

¿Qué es TUDN y cómo ver América vs San Luis?

TUDN (Televisa Univisión Deportes Network) es el canal especializado en deportes que transmite partidos de la Liga MX en Estados Unidos. Para ver el América vs San Luis a través de TUDN necesitas tener contratado un servicio de cable o satélite que incluya este canal, como Spectrum, Xfinity, DirecTV o Dish.

Además, el partido también estará disponible en la app de TUDN y en su página web oficial con la autenticación de tu proveedor de TV.

¿Qué es Canal 5 y cómo ver América vs San Luis?

Canal 5 es parte de Televisa y se encuentra disponible en TV abierta en México, por lo que podrás ver el partido gratis, siempre que tengas acceso a señal digital terrestre. Es una de las cadenas más tradicionales en transmitir partidos de la Liga MX.

También puedes seguir la señal de Canal 5 en las plataformas oficiales de izzi go o en el portal de TelevisaUnivisión, dependiendo de la cobertura en tu zona.

¿Cuándo juega América vs San Luis?

Fecha: Miércoles 24 de septiembre de 2025

Miércoles 24 de septiembre de 2025 Estadio: Alfonso Lastras, San Luis Potosí

¿A qué hora juega América vs San Luis en USA y México?

México: 21:00 horas

21:00 horas Estados Unidos (ET): 23:00 horas

23:00 horas Estados Unidos (PT): 20:00 horas

20:00 horas Costa Rica / Honduras / El Salvador / Guatemala: 21:00 horas

21:00 horas Panamá: 22:00 horas

¿Cuánto cuesta ver América vs San Luis en TUDN y Canal 5?

Canal 5 (México): Gratis en TV abierta.

Gratis en TV abierta. TUDN (EE.UU.): Incluido en paquetes de TV de paga. El costo depende del proveedor, pero está disponible en planes básicos de deportes.

Incluido en paquetes de TV de paga. El costo depende del proveedor, pero está disponible en planes básicos de deportes. Streaming en USA: TUDN también puede verse en plataformas como FuboTV, YouTube TV o DirecTV Stream, con suscripción mensual (entre 74 y 90 dólares, según el plan).

¿Dónde ver América vs San Luis EN VIVO online?

En México , además de Canal 5, el partido estará disponible en Disney+ .

, además de Canal 5, el partido estará disponible en . En Estados Unidos, además de TUDN, puedes verlo en ViX Premium, que ofrece una prueba gratuita para nuevos usuarios.

Club América y Atlético San Luis se miden este miércoles 24 de septiembre en un duelo clave por la jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. (Foto: Liga MX)