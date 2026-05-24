Cruz Azul y Pumas UNAM definirán este domingo 24 de mayo al ganador del Clausura 2026 de la Liga MX en una gran final de pronóstico reservado en el Estadio Olímpico Universitario, en un duelo que definirá a un nuevo campeón del fútbol mexicano. El pitazo inicial será a las 19:00 horas del Tiempo del Centro (9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT) . ¿Quieres ver el partido en tu teléfono celular, Smart TV, computadora o tablet? La transmisión en México correrá por Canal 5 en abierta y por TUDN en cable (Totalplay, Izzi, Sky, Megacable y Dish). Aquí te indicamos el canal para que no te pierdas ni un minuto de la final.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Cruz Azul vs. Pumas UNAM por la vuelta de la final del Clausura 2026 de Liga MX?

El partido de vuelta de la final del Clausura 2026 de la Liga MX entre Cruz Azul y Pumas UNAM se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Cruz Azul vs. Pumas UNAM por la vuelta de la final del Clausura 2026 de Liga MX?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Cruz Azul vs. Pumas UNAM por la vuelta de la final de Liga MX en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo Cruz Azul y Pumas UNAM por la vuelta de la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo Cruz Azul vs. Pumas UNAM por la vuelta de la final del Clausura 2026 de Liga MX

Partido : Cruz Azul vs. Pumas UNAM, por la vuelta de la final del Clausura 2026 de la Liga MX

: Cruz Azul vs. Pumas UNAM, por la vuelta de la final del Clausura 2026 de la Liga MX Fecha : Domingo, 24 de mayo de 2026

: Domingo, 24 de mayo de 2026 Horario : 19:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 19:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México (CDMX), México