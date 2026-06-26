Guadalajara será escenario de un partido que promete mantener en vilo a millones de aficionados hasta el pitazo final. España y Uruguay cierran su participación en el Grupo H del Mundial FIFA 2026 con un duelo decisivo: La Roja buscará asegurar el primer puesto de la clasificación, mientras que la Celeste necesita puntuar para evitar una eliminación prematura y seguir soñando con los dieciseisavos de final.

El equipo de Luis de la Fuente llega con la confianza renovada después del contundente 4-0 sobre Arabia Saudita, resultado que confirmó su candidatura para pelear por el título. En la otra vereda, los dirigidos por Marcelo Bielsa afrontan una prueba de carácter tras enlazar dos empates consecutivos que los obligan a responder en el momento más importante de la fase de grupos.

Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido España vs. Uruguay EN VIVO y GRATIS a través de Canal 5 de Televisa, mientras que TUDN ofrecerá la transmisión para televisión de paga. En streaming, la cobertura estará disponible mediante ViX y TUDN En Vivo, plataformas que permitirán disfrutar del encuentro desde celulares, Smart TV, computadoras y tablets.

TL;DR del España vs. Uruguay por el Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN En Vivo

ViX y TUDN En Vivo 🕕 Hora: 18:00 horas del Centro de México

18:00 horas del Centro de México 🏟️ Estadio: Akron

Akron 🌎 Jornada 3 del Grupo H de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, España vs. Uruguay por el Mundial 2026?

El encuentro entre España y Uruguay podrá seguirse EN VIVO y GRATIS mediante Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y también en los principales operadores de televisión de paga en México. Estos son algunos de los canales donde podrás sintonizar la transmisión oficial.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

Además de la señal abierta, el partido también podrá verse mediante ViX y TUDN En Vivo, servicios que permiten acceder a la transmisión desde dispositivos móviles, computadoras, tablets y Smart TV compatibles. Dependiendo del evento y del plan contratado, algunas funciones pueden requerir una suscripción activa.

Dispositivos compatibles

Smart TV Samsung y LG

Android TV

Apple TV

Chromecast

Amazon Fire TV Stick

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android y iPad

Computadoras Windows y Mac mediante navegador web

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, España vs. Uruguay por la Copa Mundial FIFA 2026?

Además de Canal 5, TUDN ofrecerá una cobertura especial del compromiso con programación previa, análisis y transmisión en directo desde Guadalajara.

Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, España vs. Uruguay en Estados Unidos?

Los aficionados mexicanos que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la señal de TUDN USA mediante diferentes operadores de televisión de paga.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el España vs. Uruguay por el Mundial 2026

Detalle Información Partido España vs. Uruguay Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo H) Fecha Viernes 26 de junio de 2026 Horario 18:00 horas del Centro de México Televisión Canal 5 (señal abierta) y TUDN Streaming ViX y TUDN En Vivo Estadio Estadio Akron Ciudad Guadalajara, Jalisco, México

Con dos selecciones históricas disputándose el futuro en el Grupo H, el Estadio Akron volverá a ser escenario de uno de los partidos más esperados del Mundial 2026. España intentará asegurar el primer lugar de la zona, mientras que Uruguay buscará un triunfo que le permita seguir soñando con los dieciseisavos de final. Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del encuentro EN VIVO por Canal 5, TUDN, ViX y TUDN En Vivo.