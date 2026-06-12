La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa su recorrido apenas un día después de la ceremonia inaugural y ahora llega el turno de uno de los anfitriones. Estados Unidos hará su estreno este viernes 12 de junio frente a Paraguay en el imponente SoFi Stadium de Los Ángeles, California, en un partido correspondiente a la primera jornada del Grupo D. El encuentro, programado para las 18:00 horas del Centro de México (8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT), representa el primer paso de la USMNT en su búsqueda por protagonizar una de las mejores actuaciones de su historia en una Copa del Mundo disputada en casa.

Miles de aficionados se darán cita en uno de los estadios más modernos del planeta para vivir una auténtica fiesta mundialista, mientras millones seguirán cada jugada desde sus hogares. Si quieres ver el Estados Unidos vs. Paraguay EN VIVO y GRATIS desde México, la transmisión estará disponible por Canal 5 en señal abierta, además de TUDN para televisión de paga y sus plataformas digitales. Aquí te contamos todos los canales y opciones para seguir el partido minuto a minuto.

TL;DR del Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN

🕐 Hora: 18:00 del Centro de México

🏟️ Estadio: SoFi Stadium

🌎 Fecha 1 del Grupo D de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026?

El partido entre Estados Unidos y Paraguay se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país. Consulta los números de canal para seguir el debut mundialista de la selección estadounidense desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

También es posible seguir la señal de Canal 5 mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles. Algunas funciones y eventos pueden requerir una suscripción activa al servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Estados Unidos vs. Paraguay por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN ofrecerá una cobertura especial del encuentro con programación previa, análisis y transmisión en directo desde Los Ángeles. Estos son los canales disponibles en algunos de los principales cableoperadores de México.

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Estados Unidos vs. Paraguay en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga. Estas son algunas de las señales disponibles para disfrutar del estreno mundialista de la USMNT.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo Estados Unidos vs. Paraguay por la Copa Mundial FIFA 2026

Partido: Estados Unidos vs. Paraguay

Estados Unidos vs. Paraguay Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo D)

Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo D) Fecha: Viernes 12 de junio de 2026

Viernes 12 de junio de 2026 Horario: 18:00 horas del Centro de México (CDMX)

18:00 horas del Centro de México (CDMX) Televisión: Canal 5 (señal abierta) y TUDN

Canal 5 (señal abierta) y TUDN Streaming: ViX y TUDN

ViX y TUDN Estadio: SoFi Stadium

SoFi Stadium Capacidad: 70,240 espectadores

70,240 espectadores Ciudad: Inglewood, Los Ángeles, California, Estados Unidos

Inglewood, Los Ángeles, California, Estados Unidos Dirección: 1001 Stadium Dr, Inglewood, CA 90301, Estados Unidos

El SoFi Stadium, una de las joyas arquitectónicas del deporte mundial, será el escenario de una noche cargada de color, espectáculo y expectativas. Con el respaldo de su afición y la presión de jugar como anfitrión, Estados Unidos intentará comenzar el torneo con una victoria ante una selección paraguaya que sueña con dar el golpe en una de las zonas más atractivas de la fase de grupos. El ambiente promete ser una auténtica celebración mundialista desde el primer minuto.