Todo ha quedado listo para el partido de la selección mexicana en Guadalajara, Jalisco. Este jueves 18 de junio, no te pierdas el partido de México vs. Corea del Sur por la Jornada 2 del Grupo A del Mundial de Fútbol 2026, que se disputará desde el Estadio Akron y contará con transmisión de TUDN y Canal 5 en señal abierta . Ambas selecciones vienen de ganar en la jornada inaugural y un triunfo puede ser clave para quedar a un paso de poder asegurar el liderato.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

El partido entre México vs. Corea del Sur se transmitirá EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa para todo México. La señal estará disponible en televisión abierta y también mediante los principales operadores de televisión de paga del país.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO por Internet?

Los aficionados también podrán seguir el partido mediante las plataformas digitales de Televisa, incluyendo ViX, compatible con teléfonos móviles, computadoras, tabletas y Smart TV. Algunas funciones pueden requerir una cuenta activa o suscripción según la región y el dispositivo utilizado.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, México vs. Corea del Sur por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN tendrá una cobertura especial del encuentro con programación previa, análisis, comentarios y transmisión en directo desde el AT&T Stadium.

Estos son algunos de los canales disponibles en los principales sistemas de televisión de paga en México:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

Canal 503 de Megacable

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, México vs. Corea del Sur en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Disponible en ViX para dispositivos compatibles

Horario, TV y dónde ver México vs. Corea del Sur EN VIVO por el Mundial 2026

Fecha: Jueves 18 de junio de 2026

Jueves 18 de junio de 2026 Lugar: Estadio Akron de Guadalajara, México

Estadio Akron de Guadalajara, México Horario: 19:00 horas CDMX

19:00 horas CDMX Canal TV: Canal 5 y TUDN

Canal 5 y TUDN Streaming: ViX Premium