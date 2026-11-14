Sigue la señal de TUDN y Canal 5 para ver la cobertura del partido México vs. Jamaica EN VIVO y EN DIRECTO por cuartos de final de la CONCACAF Nations League 2026. (Foto: Composición Mag)
Sigue la señal de TUDN y Canal 5 para ver la cobertura del partido México vs. Jamaica EN VIVO y EN DIRECTO por cuartos de final de la CONCACAF Nations League 2026. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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La Selección de México visita a Jamaica este sábado 14 de noviembre, a las 19:00 horas (CDMX), en el National Stadium, para disputar la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El partido podrás verlo EN VIVO y EN DIRECTO por Canal 5 y TV Azteca en televisión abierta, así como por TUDN en televisión de paga y ViX Plus en streaming. El encuentro también será una oportunidad para seguir a los jugadores del América convocados al Tri durante esta fecha FIFA.

¿Cómo ver TUDN y Canal 5 EN VIVO, el partido México-Jamaica por TV abierta y Streaming Online?

Canal 5 está confirmado como opción de televisión abierta en México para ver Jamaica vs. México este sábado 14 de noviembre de 2026, por la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. Sobre TUDN, es importante distinguir las señales: la televisora lo anuncia expresamente para Estados Unidos, mientras que su información para México menciona Canal 5 y ViX.

Modalidad u operadorDónde se puede utilizarCómo sintonizar Canal 5Cómo sintonizar TUDN
Televisión abierta digitalEn las localidades del país con recepción de la señalCanal virtual
5.1
, con antena y televisor o decodificador compatible con TDT. 		No corresponde a una señal de televisión abierta; TUDN distribuye su canal mediante televisión de paga.
izziEn las localidades donde el operador ofrece televisión105 SD / 805 HD. 501 / 890.
SKYEn las regiones con disponibilidad del servicio satelital105 SD / 1105 HD. 547 / 1547.
TotalplayEn las localidades con cobertura del operador5 SD / 105 HD. 503.
MegacableEn las localidades con cobertura del operador205 SD / 1205 HD, como referencia; comprobar la guía local. Sin numeración verificada para esta guía
DishEn las regiones con disponibilidad del servicio105 SD / 605 HD. Sin disponibilidad ni numeración verificadas para esta guía
ViXDesde México, mediante dispositivos compatibles y conexión a internetTUDN anuncia una opción del encuentro en ViX para México. No debe confundirse el acceso al partido en ViX con una transmisión confirmada en TUDN México

Para quienes quieren ver el partido sin contratar televisión de paga, Canal 5 es la alternativa confirmada. La referencia de sintonización en televisión abierta digital es el 5.1, siempre que exista recepción de la señal en la localidad. Esto permite buscar la misma cadena desde el norte, centro, occidente, sur o sureste del país, sin confundir el número de televisión abierta con el asignado por un proveedor de cable.

Si tienes izzi, SKY, Totalplay, Megacable o Dish, busca Canal 5 con la numeración de la tabla y confirma el nombre de la señal en la guía de tu decodificador. Los números publicados sirven como orientación, pero pueden cambiar según la ciudad y el paquete; no sería preciso presentarlos como una asignación invariable para todos los hogares de México.

Para los suscriptores de TUDN, la precaución principal es verificar qué señal están consultando. El anuncio oficial distingue entre México —Canal 5 y ViX— y Estados Unidos —Univision, TUDN y ViX, entre otras opciones digitales—. Por tanto, la confirmación de TUDN en Estados Unidos no basta para asegurar que el canal de paga mexicano transmitirá el mismo partido.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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