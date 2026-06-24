Se cierra el Grupo A del Mundial de Fútbol 2026 y tendremos un enfrentamiento clave para la zona de los mejores terceros. Este miércoles 24 de junio, no te pierdas el partido de México vs. República Checa EN VIVO por la señal de TUDN y Canal 5 en TV Abierta, desde el Estadio Azteca, en lo que será la tercera jornada de la fase de grupos . Los chequios necesitan sí o sí de un triunfo para no quedar fuera del Mundial y aún sueñan con pasar como segundos del grupo, mientras que la selección mexicana ya aseguró el primer lugar en la fecha pasada.

Sintonice TUDN y Canal 5 en vivo gratis para saber dónde ver el partido México vs. República Checa en directo. Encuentre el juego por televisión abierta y plataformas de fútbol online del Mundial 2026. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix / Ronie Bautista

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, México vs. República Checa por el Mundial 2026?

El partido entre México vs. República Checa se transmitirá EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa para todo México. La señal estará disponible en televisión abierta y también mediante los principales operadores de televisión de paga del país.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO por Internet?

Los aficionados también podrán seguir el partido mediante las plataformas digitales de Televisa, incluyendo ViX, compatible con teléfonos móviles, computadoras, tabletas y Smart TV. Algunas funciones pueden requerir una cuenta activa o suscripción según la región y el dispositivo utilizado.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, México vs. República Checa por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN tendrá una cobertura especial del encuentro con programación previa, análisis, comentarios y transmisión en directo desde el AT&T Stadium.

Estos son algunos de los canales disponibles en los principales sistemas de televisión de paga en México:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

Canal 503 de Megacable

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, México vs. República Checa en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Disponible en ViX para dispositivos compatibles

Horario, TV y dónde ver México vs. República Checa EN VIVO por el Mundial 2026

Fecha: Jueves 18 de junio de 2026

Jueves 18 de junio de 2026 Lugar: Estadio Akron de Guadalajara, México

Estadio Akron de Guadalajara, México Horario: 19:00 horas CDMX

19:00 horas CDMX Canal TV: Canal 5 y TUDN

Canal 5 y TUDN Streaming: ViX Premium