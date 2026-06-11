México y Sudáfrica serán los encargados de abrir la Copa Mundial FIFA 2026 en el partido inaugural del Grupo A. El Tri buscará aprovechar su condición de anfitrión para comenzar con una victoria ante una selección sudafricana que también aspira a dar el primer paso hacia la fase eliminatoria. El encuentro se disputará este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y comenzará a las 13:00 horas del Centro de México.
Para los aficionados que quieran seguir el debut mundialista de la selección mexicana, la transmisión estará disponible por Canal 5 en señal abierta y sin costo, además de TUDN para los suscriptores de televisión de paga. También habrá opciones de streaming para ver el partido desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV. A continuación, consulta los canales y números de señal para no perderte ningún detalle del México vs. Sudáfrica.
¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?
Canal 5 será una de las señales principales encargadas de la transmisión del partido inaugural del Mundial 2026. La cadena de Televisa cuenta con cobertura nacional mediante señal abierta y también está disponible en los principales operadores de televisión de paga.
|Operador
|Canal
|Dish
|105 SD / 605 HD
|SKY
|105 SD / 1105 HD
|Megacable
|205 SD / 1205 HD
|Izzi
|105 SD / 805 HD
|Totalplay
|5 SD / 105 HD
¿Dónde ver TUDN EN VIVO, México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?
Los aficionados que prefieran la cobertura especializada de TUDN también podrán seguir el encuentro mediante televisión de paga y plataformas digitales compatibles con Smart TV, computadoras y dispositivos móviles.
|Operador
|Canal
|Totalplay
|503
|SKY
|547 / 1547
|Izzi
|501 / 890
¿A qué hora juega México vs. Sudáfrica?
El partido inaugural del Mundial 2026 se disputará este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca.
|País
|Horario
|México
|1:00 p.m.
|Estados Unidos (ET)
|3:00 p.m.
|Colombia
|2:00 p.m.
|Perú
|2:00 p.m.
|Ecuador
|2:00 p.m.
|Chile
|3:00 p.m.
|Argentina
|4:00 p.m.
|Uruguay
|4:00 p.m.
|España
|9:00 p.m.
¿Cómo ver México vs. Sudáfrica por streaming?
Además de la televisión tradicional, el partido estará disponible en distintas plataformas online que permitirán seguir la transmisión desde prácticamente cualquier dispositivo con conexión a internet.
- ViX
- TUDN En Vivo
- Azteca Deportes
Estas aplicaciones son compatibles con Smart TV, Android TV, Apple TV, Roku, Fire TV, Chromecast, iPhone, iPad, Android y navegadores web.
Horario, TV y dónde ver en vivo México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|México vs. Sudáfrica
|Grupo A
|México, Sudáfrica, República Checa y Corea del Sur
|Fecha
|11 de junio de 2026
|Estadio
|Estadio Azteca
|Ciudad
|Ciudad de México
|Dirección
|Calz. de Tlalpan 3465, Sta. Úrsula Coapa, Coyoacán, 04650 Ciudad de México, CDMX (México)
|Capacidad
|72,766 espectadores
|Transmisión en México
|Canal 5, Azteca 7, TUDN
FAQ: Preguntas frecuentes sobre el México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026
¿Qué canal transmite México vs. Sudáfrica en México?
Canal 5, Azteca 7 y TUDN transmitirán el partido inaugural del Mundial 2026.
¿Dónde ver México vs. Sudáfrica gratis?
Los aficionados podrán seguir el encuentro gratuitamente mediante Canal 5 y Azteca 7 en señal abierta.
¿Cómo ver México vs. Sudáfrica online?
La transmisión digital estará disponible mediante ViX, TUDN En Vivo y Azteca Deportes.
¿A qué hora juega México vs. Sudáfrica?
El partido comenzará a la 1:00 p.m. (hora del Centro de México).
¿En qué estadio se juega México vs. Sudáfrica?
El encuentro se disputará en el Estadio Azteca de Ciudad de México.