La Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 comenzó por todo lo alto y cada vez más selecciones hacen su debut. Este domingo 14 de junio tendremos un duelo importante en el AT&T Stadium: Países Bajos vs. Japón. La Oranje y los Samurai Blue saldrán con todo para obtener sus primeros tres puntos y liderar la llave que coparten con Suecia y Túnez. El partido Países Bajos vs. Japón será transmitido por Canal 5 y TUDN a partir de las 14:00 horas (Tiempo del Centro) y aquí te dejo con todos los detalles para seguir el minuto a minuto .

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026?

El partido Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026 se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Países Bajos vs. Japón por Liga MX 2026?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026 desde Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo Países Bajos vs. Japón por la Jornada 1 del Grupo F de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver Países Bajos vs. Japón EN VIVO por Liga MX 2026

Partido : Países Bajos vs. Japón EN VIVO por Jornada 1 del Grupo F de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026

: Países Bajos vs. Japón EN VIVO por Jornada 1 del Grupo F de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 Fecha : Domingo, 14 de junio de 2026

: Domingo, 14 de junio de 2026 Horario : 14:00 horas del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 14:00 horas del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : AT&T Stadium, Arlington, Texas (Estados Unidos)