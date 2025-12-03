Los Rayados de Monterrey, comandados por el experimentado Sergio Ramos, encenderán el Estadio BBVA este miércoles 3 de diciembre cuando reciban a los siempre aguerridos Tiburones Rojos de Toluca en el duelo de ida de las semifinales de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025. El balón rodará a las 21:10 horas del Tiempo del Centro (10:10 p.m. ET / 7:10 p.m. PT) en Guadalupe, Nuevo León, en una noche que promete intensidad, emociones y un ambiente de alto voltaje.

¿Quieres mirar el juego entre Monterrey FC y Toluca en tu teléfono móvil, televisor Smart TV, PC o Tablet? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible en el Canal 5 de Televisa Deportes por señal abierta y, también, en TUDN para sus clientes que cuenten con cableoperadores de Total Play, Izzi, Sky, Megacable y Dish. Aquí te explicamos los canales de televisión que debes sintonizar.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Monterrey FC vs. Toluca por la Liga MX 2025?

El partido entre Monterrey FC y Toluca se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Monterrey FC vs. Toluca por Torneo Apertura la Liga MX 2025?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Monterrey FC vs. Toluca en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el partido Monterrey FC vs. Toluca por la Liguilla MX 2025.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo Monterrey FC vs. Toluca en vivo por la Liga MX 2025

Partido : Monterrey FC vs. Toluca, por la semifinal de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025

: Monterrey FC vs. Toluca, por la semifinal de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025 Fecha : 02/12/2025

: 02/12/2025 Horario : 21:10 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 21:10 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio BBA de la ciudad de Guadalupe, Nuevo León (México)