Un partidazo. Francia juega contra Marruecos hoy jueves 9 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium (Estadio Boston), Massachusetts, Estados Unidos, a las 14:00 horas de México . Ambos equipos tienen dos ideas de juego bien marcadas. El conjunto de Didier Deschamps superó la fase de grupos con éxitos; en los 16avos ganó con autoridad a Suecia y en octavos superó por la mínima diferencia a Paraguay.

Con Kilyan Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola, Adrien Rabiot y Désiré Doué, Francia cuenta con uno de los ataques más peligrosos y letales del Mundial. Además, Didier Deschamps demostró que sabe mover sus fichas y cambiar de estrategia según el trámite del partido.

Marruecos, por su parte, no será un rival fácil. Es un equipo joven con figuras internacionales. Brahim Díaz y Achraf Hakimi son los referentes. Soufiane Rahimi es un delantero que sabe moverse en el área y lee bien a los defensores para buscar el espacio.

Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido Francia vs. Marruecos EN VIVO y GRATIS a través de Canal 5 de Televisa, mientras que TUDN ofrecerá la transmisión para televisión de paga. En streaming, la cobertura estará disponible mediante ViX y TUDN En Vivo, plataformas que permitirán disfrutar del encuentro desde celulares, Smart TV, computadoras y tablets.

TL;DR del Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN En Vivo

ViX y TUDN En Vivo 🕕 Hora: 14:00 horas del Centro de México

14:00 horas del Centro de México 🏟️ Estadio: Gillette Stadium (Estadio Boston)

Gillette Stadium (Estadio Boston) 🌎 Cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026?

El encuentro entre Francia y Marruecos podrá seguirse EN VIVO y GRATIS mediante Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y también en los principales operadores de televisión de paga en México. Estos son algunos de los canales donde podrás sintonizar la transmisión oficial.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

Jugadores de Francia y Marruecos disputan el balón en el Mundial 2026. Telemundo Deportes transmite este partido en vivo por televisión abierta y plataformas de fútbol online oficiales para toda la audiencia en Estados Unidos. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

¿Cómo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

Además de la señal abierta, el partido también podrá verse mediante ViX y TUDN En Vivo, servicios que permiten acceder a la transmisión desde dispositivos móviles, computadoras, tablets y Smart TV compatibles. Dependiendo del evento y del plan contratado, algunas funciones pueden requerir una suscripción activa.

Dispositivos compatibles

Smart TV Samsung y LG

Android TV

Apple TV

Chromecast

Amazon Fire TV Stick

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android y iPad

Computadoras Windows y Mac mediante navegador web

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Francia vs. Marruecos por la Copa Mundial FIFA 2026?

Además de Canal 5, TUDN ofrecerá una cobertura especial del compromiso con programación previa, análisis y transmisión en directo desde Estados Unidos.

Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Francia vs. Marruecos en Estados Unidos?

Los aficionados mexicanos que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la señal de TUDN USA mediante diferentes operadores de televisión de paga.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Francia vs. Marruecos Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Cuartos de final) Fecha Jueves 9 de julio de 2026 Horario 14:00 horas del Centro de México Televisión Canal 5 (señal abierta) y TUDN Streaming ViX y TUDN En Vivo Estadio Gillette Stadium (Boston Stadium) Ciudad Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos

Francia y Marruecos son dos selecciones que están mostrando un gran nivel en el Mundial. Los Galos superan con superioridad a sus rivales. Cuentan con destacadas figuras en todos los sectores del campo y tienen a un experimentado entrenador, que sabe disputar este tipo de compromiso. Mientras que el conjunto africano es un conjunto joven, rápido, que tiene los argumentos para pintarle la cara a cualquier selección. Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del encuentro EN VIVO por Canal 5, TUDN, ViX y TUDN En Vivo.