En el Estadio Riyadh Air Metropolitano se disputará un gran partido este miércoles 29 de abril. Y es que se enfrentarán Atlético de Madrid y Arsenal FC por la ida de las semifinales de la Champions League. ¿A qué hora se escuchará el pitazo inicial? Pues a las 9:00 pm en España, 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT y 12:00 pm PT. Si te preguntas dónde podrás mirar el encuentro, te informo que TUDN, Univisión Deportes y ViX Plus Onlinetransmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO. Entérate aquí cómo ver el duelo por TV y Online.

El Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Mag)

¿Cómo ver TUDN EN VIVO, Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 en Estados Unidos?

Para ver el partido entre Atlético de Madrid y Arsenal FC a través de TUDN en Estados Unidos, es necesario contar con una suscripción a un servicio de televisión que incluya este canal.

TUDN está disponible en los siguientes operadores:

Dish Latino: canal 856

DIRECTV: canal 464

Además, también puedes acceder a TUDN mediante otros proveedores como Spectrum, aunque en este caso el número de canal puede variar según la ciudad o región del usuario.

¿Cómo ver Univisión EN VIVO, Atlético de Madrid y Arsenal FC por Champions League en EE. UU.?

Para seguir el partido entre Atlético de Madrid y Arsenal FC a través de Univision en Estados Unidos, puedes acceder tanto por televisión abierta como por servicios de TV por suscripción. En muchas ciudades, Univision está disponible de forma gratuita con antena digital, aunque su señal depende de la cobertura local. También forma parte de la parrilla de operadores como DIRECTV, Dish, Spectrum y Xfinity, con números de canal que pueden variar según la región.

Otra alternativa es verlo vía streaming mediante Univision NOW, una plataforma oficial que permite acceder a Univision, UniMás y TUDN en vivo desde celular, tablet, PC o Smart TV. Este servicio tiene un costo aproximado de $10.99 mensuales (puede variar) e incluye funciones como pausar la transmisión en vivo, retroceder contenidos y acceder a programación reciente, lo que lo convierte en una opción práctica para no perderse ningún detalle del encuentro.

¿Qué es ViX y por qué es clave para ver el partido?

ViX es la plataforma de streaming oficial de TelevisaUnivision. Su catálogo incluye desde telenovelas, series, deportes, noticias y reality shows, hasta la transmisión EN VIVO de partidos de la Champions League, Concachampions, Liga MX, y más competiciones internacionales. Para este Atlético de Madrid vs. Arsenal FC, ViX Plus es la plataforma exclusiva que te permitirá seguir cada jugada y cada polémica desde cualquier parte de Estados Unidos.

¿Cuánto cuesta ViX Premium en USA?

Para poder ver el partido necesitas la suscripción Premium, que tiene un costo aproximado de:

$7.99 dólares al mes

Existe una opción anual de $59.99 dólares que te permite ahorrar algunos dólares si pagas por adelantado.

¿ViX Premium es gratis?

No del todo. Sin embargo, ViX suele ofrecer pruebas gratuitas para nuevos usuarios. Así que si nunca te has registrado, podrías activar la prueba gratis y disfrutar este Clásico Nacional sin pagar. Solo recuerda cancelar antes de que termine el periodo de prueba si no quieres que te cobren.

¿Cómo y dónde ver Atlético de Madrid y Arsenal FC por ViX Plus?

Aquí tienes un paso a paso para no perderte el juego Atlético de Madrid vs. Arsenal FC:

Descarga la app de ViX en tu dispositivo. Está disponible en: App Store (iOS) Google Play (Android) Smart TVs (Samsung, LG, Roku, Apple TV, Fire TV) Consolas de videojuegos (algunas versiones)

en tu dispositivo. Está disponible en: App Store (iOS) Google Play (Android) Smart TVs (Samsung, LG, Roku, Apple TV, Fire TV) Consolas de videojuegos (algunas versiones) Crea tu cuenta en caso de no tenerla.

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