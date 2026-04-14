Todo está listo para una noche de pura adrenalina en Madrid, donde el FC Barcelona busca la hazaña de remontar un 2-0 global ante un sólido Atlético de Madrid este martes 14 de abril a las 21:00 hrs (horario peninsular) / 3:00 PM ET / 12:00 PM PT . Para no perderte ni un segundo de esta batalla en el Riyadh Air Metropolitano, puedes sintonizar la señal de TUDN y Univisión Deportes EN VIVO, las casas del fútbol que llevan toda la pasión de la UEFA Champions League hasta tu hogar en Estados Unidos. Si prefieres la flexibilidad digital, la mejor opción es seguir el encuentro por ViX Plus Online o su señal de TV, asegurando una transmisión en alta definición y totalmente en español. Los dirigidos por el “Cholo” Diego Simeone confiarán en el olfato goleador de Julián Álvarez para sentenciar la llave, mientras que Hansi Flick apostará todo al talento de Lamine Yamal para superar la sensible baja de Pau Cubarsí en la defensa. El Barça necesita ganar por tres goles de diferencia para avanzar directo o por dos para forzar la prórroga, una misión heroica que paralizará a toda la comunidad hispana en el país ibérico.

¡Duelo español! Mira el partido FC Barcelona vs. Atlético de Madrid EN DIRECTO por ESPN y Disney Plus Online. Te decimos cómo verlo EN VIVO GRATIS por Fútbol TV desde EE. UU. ¡Vive la emoción de la Champions 2026 hoy mismo! | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag

¿Cómo ver TUDN EN VIVO, FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la vuelta de cuartos de final de Champions League 2026 en Estados Unidos?

Para ver el partido entre Real Madrid y Bayern Munich a través de TUDN en Estados Unidos, es necesario contar con una suscripción a un servicio de televisión que incluya este canal.

TUDN está disponible en los siguientes operadores:

Dish Latino: canal 856

DIRECTV: canal 464

Además, también puedes acceder a TUDN mediante otros proveedores como Spectrum, aunque en este caso el número de canal puede variar según la ciudad o región del usuario.

¿Cómo ver Univisión EN VIVO, FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la vuelta de cuartos de final de la Champions League 2026 en EE. UU.?

Para seguir el partido entre Real Madrid y Bayern Munich a través de Univision en Estados Unidos, puedes acceder tanto por televisión abierta como por servicios de TV por suscripción. En muchas ciudades, Univision está disponible de forma gratuita con antena digital, aunque su señal depende de la cobertura local. También forma parte de la parrilla de operadores como DIRECTV, Dish, Spectrum y Xfinity, con números de canal que pueden variar según la región.

Otra alternativa es verlo vía streaming mediante Univision NOW, una plataforma oficial que permite acceder a Univision, UniMás y TUDN en vivo desde celular, tablet, PC o Smart TV. Este servicio tiene un costo aproximado de $10.99 mensuales (puede variar) e incluye funciones como pausar la transmisión en vivo, retroceder contenidos y acceder a programación reciente, lo que lo convierte en una opción práctica para no perderse ningún detalle del encuentro.

Consulta los canales de transmisión para ver el partido de FC Barcelona vs. Atlético de Madrid, de este martes 14 de abril, por los cuartos de final de la Champions League 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini) / Piero Hatto

Horario, TV y dónde ver EN VIVO FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la vuelta de cuartos de final de la Champions League 2026

Fecha : Martes, 14 de abril de 2026

: Martes, 14 de abril de 2026 Partido : Atlético de Madrid vs. FC Barcelona, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League

: Atlético de Madrid vs. FC Barcelona, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League Horario : 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. Tiempo del Centro / 12:00 p.m. PT

: 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. Tiempo del Centro / 12:00 p.m. PT TV y Streaming : TUDN USA y Univisión Deportes

: TUDN USA y Univisión Deportes Lugar: Riyadh Air Metropolitano de Madrid (España)