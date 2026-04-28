La Champions League llega a su etapa más emocionante con el enfrentamiento entre París Saint-Germain (PSG) y Bayern Múnich por la ida de las semifinales de este 2026 este martes 28 de abril en punto de las 9:00 pm horario de Europa Central, 3:00 pm ET y 1:00 pm Tiempo del Centro en CDMX . Para no perderte ni un solo minuto de este choque de titanes, puedes sintonizar la señal de TUDN y Univisión Deportes EN VIVO, o disfrutar de la transmisión digital a través de su señal de Fútbol TV o por streaming en ViX Plus Online.

Después de aquel cruce en la fase de liga donde los bávaros se impusieron 2-1 con goles de Luis Díaz, el equipo parisino busca redimirse en el Parque de los Príncipes tras su reciente victoria liguera ante el Angers. El conjunto dirigido por Vincent Kompany llega con un impulso ganador notable tras asegurar el título de la Bundesliga y su lugar en la final de la copa alemana el pasado fin de semana.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido PSG-Bayern EN VIVO por la semifinal de la UEFA Champions League 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Cómo ver TUDN EN VIVO, PSG vs. Bayern Múnich por la ida de semifinales de la Champions League 2026 en Estados Unidos?

Para ver el partido entre PSG y Bayern Munich por la ida de semifinales de la UEFA Champions League 2026 a través de TUDN en Estados Unidos, es necesario contar con una suscripción a un servicio de televisión que incluya este canal.

TUDN está disponible en los siguientes operadores:

Dish Latino: canal 856

DIRECTV: canal 464

Además, también puedes acceder a TUDN mediante otros proveedores como Spectrum, aunque en este caso el número de canal puede variar según la ciudad o región del usuario.

¿Cómo ver Univisión EN VIVO, PSG vs. Bayern Múnich por la ida de semifinales de la Champions League 2026 en EE. UU.?

Para seguir el partido entre PSG y Bayern Munich por la ida de semifinales de la UEFA Champions League 2026 a través de Univision en Estados Unidos, puedes acceder tanto por televisión abierta como por servicios de TV por suscripción. En muchas ciudades, Univision está disponible de forma gratuita con antena digital, aunque su señal depende de la cobertura local. También forma parte de la parrilla de operadores como DIRECTV, Dish, Spectrum y Xfinity, con números de canal que pueden variar según la región.

Otra alternativa es verlo vía streaming mediante Univision NOW, una plataforma oficial que permite acceder a Univision, UniMás y TUDN en vivo desde celular, tablet, PC o Smart TV. Este servicio tiene un costo aproximado de $10.99 mensuales (puede variar) e incluye funciones como pausar la transmisión en vivo, retroceder contenidos y acceder a programación reciente, lo que lo convierte en una opción práctica para no perderse ningún detalle del encuentro.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido Bayern-PSG en vivo por la primera semifinal de la UEFA Champions League 2026. (Foto: INA FASSBENDER / AFP / Composición Mag) / Jairo Rúa

Horario, TV y dónde ver EN VIVO PSG vs. Bayern Múnich por la ida de semifinales de la Champions League 2026

Fecha : Martes, 28 de abril de 2026

: Martes, 28 de abril de 2026 Partido : PSG vs. Bayern Múnich, por la ida de los semifinales de la Champions League 2026

: PSG vs. Bayern Múnich, por la ida de los semifinales de la Champions League 2026 Horario : 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. Tiempo del Centro / 12:00 p.m. PT

: 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. Tiempo del Centro / 12:00 p.m. PT TV y Streaming : TUDN USA y Univisión Deportes

: TUDN USA y Univisión Deportes Lugar: Parc des Princes de París (Francia)