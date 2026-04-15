Este miércoles 15 de abril a partir de las 9:00 pm horario peninsular, 3:00 pm ET y 1:00 pm Tiempo del Centro en CDMX , el Allianz Arena vibrará con la esperada vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League 2026, y si estás en Estados Unidos, te contamos cómo ver el partido Real Madrid vs. Bayern Múnich totalmente en español. Tras el 2-1 a favor de los bávaros en la ida, los merengues de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior buscan otra remontada épica en una cancha donde han salido invictos en sus últimas cuatro visitas. El Bayern llega con una racha de 15 victorias consecutivas, pero el Madrid sabe que esta es su última gran oportunidad de salvar la temporada tras alejarse del liderato en LaLiga. La clave estará en si la defensa blanca puede frenar a Michael Olise y Luis Díaz, mientras intentan batir al legendario Manuel Neuer en su propio estadio. Para no perderte ni un solo minuto de este choque de potencias, puedes sintonizar la señal de TUDN y Univisión Deportes EN VIVO, o disfrutar de la transmisión digital a través de su señal de TV y ViX Plus Online.

¡Acción total! Mira el Real Madrid vs. Bayern Múnich EN DIRECTO por TNT Sports y HBO Max EN VIVO GRATIS. Sigue el partido por Fútbol TV y online desde EE. UU. ¡No te pierdas la intensidad de la Champions League hoy mismo! | Crédito: uefa.com / Composición Depor

¿Cómo ver TUDN EN VIVO, Real Madrid vs Bayern por la vuelta de cuartos de final de la Champions League 2026 en Estados Unidos?

Para ver el partido entre Bayern Munich y Real Madrid por la vuelta de cuartos de final de Champions League 2026 a través de TUDN en Estados Unidos, es necesario contar con una suscripción a un servicio de televisión que incluya este canal.

TUDN está disponible en los siguientes operadores:

Dish Latino: canal 856

DIRECTV: canal 464

Además, también puedes acceder a TUDN mediante otros proveedores como Spectrum, aunque en este caso el número de canal puede variar según la ciudad o región del usuario.

¿Cómo ver Univisión EN VIVO, Real Madrid vs. Bayern Múnich por la vuelta de cuartos de final de la Champions League 2026 en EE. UU.?

Para seguir el partido entre Bayern Munich y Real Madrid por la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League 2026 a través de Univision en Estados Unidos, puedes acceder tanto por televisión abierta como por servicios de TV por suscripción. En muchas ciudades, Univision está disponible de forma gratuita con antena digital, aunque su señal depende de la cobertura local. También forma parte de la parrilla de operadores como DIRECTV, Dish, Spectrum y Xfinity, con números de canal que pueden variar según la región.

Otra alternativa es verlo vía streaming mediante Univision NOW, una plataforma oficial que permite acceder a Univision, UniMás y TUDN en vivo desde celular, tablet, PC o Smart TV. Este servicio tiene un costo aproximado de $10.99 mensuales (puede variar) e incluye funciones como pausar la transmisión en vivo, retroceder contenidos y acceder a programación reciente, lo que lo convierte en una opción práctica para no perderse ningún detalle del encuentro.

Conoce qué canales de televisión y señal online pasan el partido entre Bayern Múnich vs. Real Madrid EN VIVO este miércoles 15 de abril por los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026. (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP / Composición Mag) / Jairo Rúa

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Bayern Múnich por la vuelta de cuartos de final de la Champions League 2026

Fecha : Miércoles, 15 de abril de 2026

: Miércoles, 15 de abril de 2026 Partido : Bayern Múnich vs. Real Madrid, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League

: Bayern Múnich vs. Real Madrid, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League Horario : 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. Tiempo del Centro / 12:00 p.m. PT

: 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. Tiempo del Centro / 12:00 p.m. PT TV y Streaming : TUDN USA y Univisión Deportes

: TUDN USA y Univisión Deportes Lugar: Allianz Arena de Múnich (Alemania)