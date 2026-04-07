Vuelve la UEFA Champions League 2026 con una de las llaves más atractivas de cuartos de final: Real Madrid y Bayern Munich se cruzan este martes 7 de abril (3:00 p.m. ET) en el partido de ida de los cuartos de final en lo que muchos consideran una final anticipada. Dos gigantes de Europa, dos estilos marcados y una historia cargada de enfrentamientos memorables vuelven a encontrarse con el mismo objetivo: dar el primer golpe rumbo a las semifinales. La mesa está servida para un duelo vibrante, donde cada detalle puede marcar la diferencia desde el partido de ida. Si quieres vivir este choque EN VIVO desde Estados Unidos, podrás hacerlo a través de TUDN y Univisión Deportes, dos de las principales señales encargadas de llevar toda la emoción de la Champions League en español.

Señal de ESPN y Disney Plus Premium, para ver Real Madrid vs. Bayern Múnich ida por cuartos de final de la UEFA Champions League 2026, desde el Santiago Bernabéu. (Fotos: AFP / Composición Depor) / Piero Hatto

¿Cómo ver TUDN EN VIVO, Real Madrid vs Bayern por la Champions League 2026 en Estados Unidos?

Para ver el partido entre Real Madrid y Bayern Munich a través de TUDN en Estados Unidos, es necesario contar con una suscripción a un servicio de televisión que incluya este canal.

TUDN está disponible en los siguientes operadores:

Dish Latino: canal 856

DIRECTV: canal 464

Además, también puedes acceder a TUDN mediante otros proveedores como Spectrum, aunque en este caso el número de canal puede variar según la ciudad o región del usuario.

¿Cómo ver Univisión EN VIVO, Real Madrid vs. Bayern Múnich por Champions League en EE. UU.?

Para seguir el partido entre Real Madrid y Bayern Munich a través de Univision en Estados Unidos, puedes acceder tanto por televisión abierta como por servicios de TV por suscripción. En muchas ciudades, Univision está disponible de forma gratuita con antena digital, aunque su señal depende de la cobertura local. También forma parte de la parrilla de operadores como DIRECTV, Dish, Spectrum y Xfinity, con números de canal que pueden variar según la región.

Otra alternativa es verlo vía streaming mediante Univision NOW, una plataforma oficial que permite acceder a Univision, UniMás y TUDN en vivo desde celular, tablet, PC o Smart TV. Este servicio tiene un costo aproximado de $10.99 mensuales (puede variar) e incluye funciones como pausar la transmisión en vivo, retroceder contenidos y acceder a programación reciente, lo que lo convierte en una opción práctica para no perderse ningún detalle del encuentro.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026

Fecha : Martes 7 de abril de 2026

: Martes 7 de abril de 2026 Partido : Real Madrid vs. Bayern Múnich, por la ida de los cuartos de final de la Champions League

: Real Madrid vs. Bayern Múnich, por la ida de los cuartos de final de la Champions League Horario : 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. Tiempo del Centro / 12:00 p.m. PT

: 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. Tiempo del Centro / 12:00 p.m. PT TV y Streaming : TUDN USA y Univisión Deportes

: TUDN USA y Univisión Deportes Lugar: Santiago Bernabéu de Madrid (España)