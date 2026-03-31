Bolivia está a solo un paso de regresar a la gloria mundialista tras 32 años de espera. El recuerdo de USA 94 sigue más vivo que nunca hoy y, tras una remontada heroica ante Surinam, “La Verde” de Oscar Villegas llega motivada para disputar esta gran final definitiva ante Irak este martes 31 de marzo desde las 9:00 pm Tiempo del Centro / 11 pm hora de La Paz y ET por uno de los últimos cupos al Mundial 2026. Si buscas cómo ver el partido Bolivia vs. Irak en vivo y gratis, una de tus mejores opciones es la señal de TuVes en televisión satelital para seguir cada detalle de este repechaje decisivo.

Después del histórico triunfo ante Surinam pese a tener el marcador en contra, el talento de los jóvenes Moisés Paniagua, Miguel Terceros y Ramiro Vaca han devuelto la ilusión a todo un país sediento de grandes triunfos. Ahora, todo se define para los altiplánicos en 90 minutos de puro corazón y fútbol en este repechaje de alta tensión que se llevará a cabo en el terreno de juego del Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León.

Por el lado del rival, Irak llega con el sueño de volver a México, sede de su único Mundial en 1986. Los “Leones de Mesopotamia” eliminaron a Emiratos Árabes en una serie de infarto para poder llegar a esta instancia. El combinado asiático que dirige Graham Arnold ha estado entrenando en Monterrey, ganándose el apoyo de la afición local previo al gran duelo. Será un choque de estilos entre la garra sudamericana y la disciplina técnica del equipo del medio oriente.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Bolivia vs. Irak por el repechaje para la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Depor)

¿Cómo ver TuVes EN VIVO GRATIS, partido Bolivia vs. Irak por repechaje al Mundial 2026?

Para ver TuVes en vivo, la opción principal es mediante su televisión satelital HD (DTH) , la cual llega a zonas remotas y urbanas sin necesidad de internet, contratando un plan. Puedes gestionar la contratación llamando al 777-666-07 o en su sitio web.

Plan FULL HD : por Bs. 185 (precio referencial Bs. 199) que incluye 30 señales en HD

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: Para disfrutar de tu Plan Full HD, debes conseguir en comodato tu KIT Satelital HD por Bs.199 (precio referencial Bs.260) que incluye 30 días del PLAN FULL HD a Bs.1, 1 Decodificador HD que graba y 1 Antena + Accesorios. Atención al Cliente: Para soporte, ventas y consultas, puedes contactar a los números 777-666-07 / 2-201-00-70 / 3-300-60-64.

Alternativas y Aplicaciones

Algunos canales premium pueden estar disponibles en sus plataformas correspondientessi eres cliente:

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Transmisión de Bolivia vs. Irak por el Repechaje al Mundial 2026, a través de la señal de Bolivia TV en streaming online y señal abierta, este martes 31 de marzo desde el BBVA Bancomer de México. (Foto: AFP / Composición Gestión Mix) / Piero Hatto

Datos clave del partido Bolivia vs. Irak por repechaje al Mundial 2026

Partido : Bolivia vs. Irak

: Bolivia vs. Irak Instancia : Final del repechaje internacional al Mundial 2026

: Final del repechaje internacional al Mundial 2026 Fecha : Martes, 31 de marzo 2026

: Martes, 31 de marzo 2026 Horario : 11 pm hora de La Paz y ET / 9:00 pm Tiempo del Centro / 8pm PT

: 11 pm hora de La Paz y ET / 9:00 pm Tiempo del Centro / 8pm PT Canales TV / Streaming : TuVes (Bolivia) y DirecTV Sports (Sudamérica) / DGO (Sudamérica)

: TuVes (Bolivia) y DirecTV Sports (Sudamérica) / DGO (Sudamérica) Lugar: Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León (México)