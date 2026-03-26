En el BBVA de Guadalupe, a la sombra de la Sultana del Norte, Bolivia se juega mucho más que un partido: estrena este jueves 26 de marzo su último boleto de esperanza hacia la Copa Mundial de Norteamérica 2026. La Verde, herida por una Eliminatoria irregular pero sostenida en la fe de un vestuario que se juró no volver a ver el Mundial por televisión, se mide a Surinam en la semifinal del Repechaje Intercontinental (16:00 horas del Centro de México, 18:00 en La Paz; 6 p.m. ET / 3 p.m. PT) , sabiendo que, si supera este primer examen, el 31 de marzo la espera Irak —mejor ubicada en el Ranking FIFA (57 contra 76)— en una final a todo o nada por el último billete al exigente Grupo I, donde ya aguardan Francia, Senegal y Noruega.

¿Dónde ver la app Entel TV Smart EN VIVO, Bolivia vs. Surinam por repechaje al Mundial 2026?

Para ver Bolivia vs. Surinam por Entel TV Smart debes tener acceso al servicio de TV de Entel (IPTV/cable) o contratar el Paquete Repechaje que habilita la transmisión del encuentro. El duelo se verá en Bolivia por Entel TV Smart, FútbolCanal y Bolivia TV (BTV), con Entel como único cableoperador con derechos exclusivos.

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¿Cómo activar Entel TV Smart para ver el Bolivia vs. Surinam por el repechaje al Mundial 2026?

Desde una línea Entel, envía un SMS al 4488 con la palabra “Entel TV” y luego otro SMS al mismo número con tu número de instancia si eres usuario de TV por Fibra Óptica. El sistema validará tu solicitud y te enviará por SMS las credenciales de acceso (usuario y contraseña) para entrar a la app Entel TV Smart.

¿Cómo instalar la app de Entel TV Smart para ver Bolivia vs. Surinam en vivo?

Descarga la app Entel TV Smart desde la tienda de tu dispositivo (Android, iOS o tienda de tu Smart TV) e instálala normalmente. Una vez instalada, abre la app e inicia sesión con las credenciales que recibiste por SMS o las asociadas a tu servicio de TV Entel o al Paquete Repechaje.

Descarga la app Entel TV Smart desde la tienda de tu dispositivo (Play Store, App Store o tienda de tu Smart TV compatible).

Inicia sesión con tu línea Entel o cuenta asociada al servicio Entel TV (IPTV, satelital o paquetes Futboleros que incluyan la app).

Una vez dentro, entra a la sección TV en vivo o Guía y busca los canales donde Entel tiene derechos del partido de la Selección (por ejemplo, señales como FútbolCanal, Bolivia TV o el canal propio de Entel TV cuando tenga exclusividad, según el caso).

En días de juego de La Verde, Entel suele destacar el partido en banners o en la parte superior de la guía, así que también puedes entrar directo desde ahí al encuentro.

¿Dónde encontrar el Bolivia vs. Surinam dentro de Entel TV Smart?

En el menú principal, entra a la sección de TV en vivo o a la Guía y busca los canales que transmiten el partido: Entel TV Smart (señal propia), FútbolCanal y Bolivia TV (BTV). El Bolivia vs. Surinam suele aparecer destacado en banners o en la parte superior de la guía en Entel TV Smart, así que también puedes entrar directo al partido tocando ese acceso especial.

Horarios, TV y dónde ver en vivo Bolivia vs. Surinam por el repechaje al Mundial 2026

Día : Jueves 26 de marzo de 2026

: Jueves 26 de marzo de 2026 Evento : Repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026

: Repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026 Partido : Bolivia vs. Surinam

: Bolivia vs. Surinam Hora : 18:00 de La Paz

: 18:00 de La Paz Canal : TuVes y App de Entel TV Smart

: TuVes y App de Entel TV Smart Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey (México)

Sigue la transmisión en vivo, gratis y en directo del partido Bolivia vs. Surinam por el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El duelo de La Verde se jugará a partir de las 18:00 horas de La Paz en el gramado del Estadio BBVA de Monterrey, México. La cobertura por televisión y streaming estará a cargo de Bolivia TV, TiGo Sports, Entel TV, TuVes, Fútbol Canal, FBF Play y DIRECTV Sports. (VIDEO de @ESPNmx en X)