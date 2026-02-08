El rugido del Levi’s Stadium ya se siente a kilómetros de distancia: el Super Bowl LX está por convertir la noche del domingo 8 de febrero de 2026 en una auténtica fiesta global, cuando millones de aficionados en México y el mundo se detengan por unas horas para presenciar el duelo definitivo de la NFL y un show de medio tiempo que promete historia.

En el emparrillado se medirán los New England Patriots y los Seattle Seahawks, dos franquicias históricas que llegan decididas a coronar la temporada 2025 con el trofeo más codiciado del futbol americano profesional. Los Patriots arriban con una ofensiva demoledora, capaz de castigar por aire y por tierra, mientras que los Seahawks se apoyan en una defensiva agresiva y un ataque terrestre que suele inclinar la balanza en los momentos clave. Se espera un encuentro cerrado, de máxima intensidad desde el kickoff, con estrellas en ambos lados del balón y un margen de error mínimo para quienes sueñan con levantar el título.

El espectáculo no se limitará a las jugadas sobre el campo. El show de medio tiempo tendrá como protagonista al puertorriqueño Bad Bunny, reciente ganador del Grammy a Mejor Artista, quien se prepara para ofrecer un recorrido explosivo por sus mayores éxitos ante más de 72 mil aficionados en el Levi’s Stadium y millones de espectadores alrededor del planeta. Se anticipa un montaje deslumbrante, con luces, coreografías y sorpresas pensadas para romper las redes sociales al instante y mantener viva la tradición de producciones millonarias que distinguen al Super Bowl, ahora con el toque latino que promete encender Santa Clara como nunca.

Si piensas ver el Super Tazón 2026 desde México, podrás disfrutarlo en televisión abierta a través de Canal 7 de TV Azteca (Azteca Siete), ya sea con señal abierta o mediante distintos sistemas de cable que incluyen este canal en su programación. En señal abierta basta con sintonizar el Canal 7 en tu televisor, mientras que en TV de paga podrás encontrar Azteca 7 en operadores como Izzi, Megacable, Totalplay, SKY, Dish y otros, normalmente dentro del paquete básico. Para evitar contratiempos, es recomendable revisar con anticipación la guía de canales de tu operador y verificar la correcta recepción de la señal.

Además, tendrás la opción de seguir la transmisión por internet gracias a la plataforma digital de TV Azteca. A través del sitio web y la app de Azteca Deportes, podrás ver el partido en vivo desde tu celular, tablet, computadora o Smart TV, siempre que cuentes con una conexión estable a internet. Antes del juego, asegúrate de tener la aplicación instalada y actualizada, crear o validar tu cuenta si es necesario y hacer una prueba de reproducción en vivo, de modo que el arranque del Super Bowl LX te encuentre listo y sin interrupciones.

En cuanto a los horarios, el partido entre New England Patriots y Seattle Seahawks por el Super Bowl 2026 está programado para disputarse el domingo 8 de febrero a las 17:30 horas del Tiempo del Centro de México (CDMX), en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El show de medio tiempo con Bad Bunny se espera alrededor de las 19:00 o 19:30 horas, aproximadamente a la mitad del encuentro, aunque el horario exacto dependerá del desarrollo del juego. Para vivir la experiencia completa, se recomienda encender la TV o abrir la app con tiempo de sobra, preparar botanas, invitar a familia o amigos y disfrutar de cada minuto de la gran final de la NFL y del espectáculo musical que acompañará esta edición del Super Bowl LX.

¿Dónde ver Canal 7 EN VIVO, Super Bowl 2026: Patriots vs. Seahawks y Halftime Show?

El partido entre New England Patriots y Seattle Seahawks, junto al show de medio tiempo del Super Bowl LX, se podrá ver en vivo y gratis por Canal 7 de TV Azteca (Azteca Siete), disponible en señal abierta en México. Además, la señal estará accesible a través de los principales cableoperadores como Izzi, Megacable, Totalplay, Star TV, SKY y Dish, donde Azteca 7 forma parte de la oferta básica de entretenimiento deportivo.

Ejemplo de diales habituales (pueden variar según la ciudad y el operador, por lo que se recomienda confirmarlos en la guía de tu servicio):

Azteca 7 en Izzi: Canal 7 en SD y 707 en HD.

Azteca 7 en Totalplay: Canal 7 y 107.​

Azteca 7 en Megacable: Canales 107 y 1107.​

Azteca 7 en SKY: Canales 107 y 1107.​

Azteca 7 en Dish: Canales 107 y 607.​

Se recomienda consultar la guía electrónica de tu decodificador o la web de tu operador para confirmar el número exacto de canal en tu zona.​

¿Cómo puedo ver Canal 7 de TV Azteca por internet?

Si prefieres ver el Super Bowl LX por streaming, podrás acceder a la señal de Azteca 7 desde el sitio web oficial de Azteca Deportes o su aplicación móvil, disponible para iOS y Android. Desde allí podrás seguir la transmisión en vivo del partido y del show de medio tiempo en tu celular, tablet o computadora, siempre que cuentes con una buena conexión a internet.

En algunos casos, ciertos servicios de TV de paga también permiten acceder a la señal de TV Azteca 7 dentro de sus propias plataformas online o apps, usando tu usuario y contraseña de suscriptor. Antes del partido, asegúrate de tener actualizada la app, recordar tu clave de acceso y probar la reproducción de un canal en vivo para evitar sorpresas de última hora.

Horarios, TV y dónde ver en vivo Super Bowl 2026: Patriots vs. Seahawks

Partido: New England Patriots vs. Seattle Seahawks, por el Super Bowl 2026.​

Fecha: Domingo 8 de febrero de 2026.​

Horario del juego: 17:30 del Tiempo de Centro de México (CDMX).​

Horario estimado del Halftime Show con Bad Bunny: entre las 19:00 y 19:30 del Tiempo de Centro de México (CDMX), aproximadamente a la mitad del encuentro.​

Televisión en México: Canal 7 (TV Azteca en señal abierta)

Streaming en México: Sitio y app de Azteca Deportes (Azteca 7)

Lugar: Levi’s Stadium de Santa Clara, California (Estados Unidos).​