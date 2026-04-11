América recibe a Cruz Azul este sábado 11 de abril en el mítico Estadio Azteca (ahora Banorte) , en duelo correspondiente a la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro, programado para las 21:00 horas (Tiempo del centro de CDMX), enfrenta a dos de los equipos más populares de México en una edición más del Clásico Joven que marca la cuenta regresiva de la fase regular del torneo.

Previo al duelo liguero, tanto la Máquina Celeste como las Águilas enfrentarán a Los Ángeles FC y al Nashville SC, respectivamente, por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026. Si bien el director técnico Nicolás Larcamón parece estar más concentrado en la Concachampions que en el campeonato doméstico, los cementeros saldrán con todo por los tres puntos.

Los azulcremas, que hoy está en puestos de Liguilla, están obligados a ganar no solo este partido sino los tres restantes (ante Toluca, León y Atlas) para no abandonar los lugares privilegiados de clasificación. De obtener un mal resultado el fin de semana, podrían bajar de la octava posición dependiendo de lo que hagan Rayados y FC Juárez, quienes están pisándole los talones.

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, América vs. Cruz Azul por el Clausura 2026 de la Liga MX?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido América vs. Cruz Azul por la Fecha 14 del Clausura 2026 de la Liga MX. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver online TV Azteca Deportes EN VIVO, América vs. Cruz Azul por el Clausura 2026 de la Liga MX?

Para ver de manera online el partido América vs. Cruz Azul por el Clausura 2026 de la Liga MX debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

Horario, TV y cómo ver en vivo América vs. Cruz Azul por el Clausura 2026

Fecha : Sábado, 11 de abril de 2026

: Sábado, 11 de abril de 2026 Partido : América vs. Cruz Azul, por la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX

: América vs. Cruz Azul, por la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX TV : Azteca Siete (Canal 7)

: Azteca Siete (Canal 7) STREAMING : Azteca Deportes Network

: Azteca Deportes Network Horario : 9:00 p.m. del Tiempo de Centro de México

: 9:00 p.m. del Tiempo de Centro de México Lugar: Estadio Banorte, Ciudad de México (México)