Este martes 16 de junio es el turno de la vigente campeona del mundo. No te pierdas la transmisión de TV Azteca 7 en señal abierta para ver el partido de Argentina vs. Argelia EN VIVO y EN DIRECTO desde México, encuentro que iniciará a partir de las 19:00 horas Centro de México. A continuación, te dejaré con todos los detalles para que puedas seguir el minuto a minuto de este enfrentamiento, que se vivirá en el Estadio Kansas City, desde Estados Unidos.
¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?
TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.
- Canales 107 SD y 607 HD de Dish
- Canales 107 SD y 1107 HD de SKY
- Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable
- Canales 107 SD y 807 HD de Izzi
¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?
Para ver el partido entre Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026 debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.
- PC
- Móviles
- Smart TV
- Tablets
Horario, TV y cómo ver en vivo Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026
- Fecha: Martes 16 de junio de 2026
- Partido: Argentina vs. Argelia por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026
- TV: Azteca Siete (Canal 7)
- STREAMING: Azteca Deportes Network
- Horario: 19:00 horas del Tiempo de Centro de México
- Lugar: Estadio Kansas City de Estados Unidos