Brasil vuelve a la acción en la Copa Mundial FIFA 2026 con un atractivo enfrentamiento ante Haití, un partido que genera expectativa entre los aficionados del fútbol en México y toda Latinoamérica. La selección brasileña parte como favorita, pero el combinado caribeño intentará sorprender en uno de los encuentros más esperados de la jornada.

Para los seguidores que no quieren perderse ningún detalle, TV Azteca 7 será una de las principales opciones para ver el compromiso completamente EN VIVO y por señal abierta en territorio mexicano. Además, existen alternativas para seguir la transmisión por internet desde celulares, computadoras, tablets y Smart TV. A continuación, te contamos cómo ver TV Azteca 7 en vivo y cuáles son los horarios oficiales del Brasil vs. Haití en distintos países.

¿Cómo ver TV Azteca 7 EN VIVO por TV y online?

Los aficionados en México podrán seguir el partido entre Brasil y Haití a través de TV Azteca 7, canal que cuenta con una amplia cobertura de la Copa Mundial 2026.

Ver TV Azteca 7 por televisión

Canal 7 de TV abierta en gran parte del territorio mexicano.

Sistemas de televisión de paga que incluyen la señal de Azteca 7.

Televisores con recepción digital terrestre.

Ver TV Azteca 7 EN VIVO por internet

Sitio web oficial de Azteca Deportes.

Aplicación oficial de TV Azteca.

Transmisión online mediante Azteca Deportes en dispositivos móviles.

Smart TV compatibles con acceso al portal digital de TV Azteca.

La cobertura de Azteca Deportes incluirá la previa, análisis, alineaciones y todas las incidencias del encuentro entre brasileños y haitianos.

Horarios de Brasil vs. Haití por país

País Hora México 18:30 hrs Guatemala 18:30 hrs Honduras 18:30 hrs El Salvador 18:30 hrs Nicaragua 18:30 hrs Costa Rica 18:30 hrs Colombia 19:30 hrs Perú 19:30 hrs Ecuador 19:30 hrs Panamá 19:30 hrs Estados Unidos (ET) 20:30 hrs Estados Unidos (PT) 17:30 hrs Venezuela 20:30 hrs Bolivia 20:30 hrs Chile 21:00 hrs Argentina 21:00 hrs Uruguay 21:00 hrs Paraguay 21:00 hrs Brasil 21:00 hrs Haití 20:30 hrs España 02:00 hrs (sábado 20 de junio)

Canales para ver Brasil vs. Haití EN VIVO por país