TV Azteca 7 EN VIVO GRATIS transmite el partido Brasil vs. Haití por la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
TV Azteca 7 EN VIVO GRATIS transmite el partido Brasil vs. Haití por la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Jorge Villanes
Jorge Villanes

Brasil vuelve a la acción en la Copa Mundial FIFA 2026 con un atractivo enfrentamiento ante Haití, un partido que genera expectativa entre los aficionados del fútbol en México y toda Latinoamérica. La selección brasileña parte como favorita, pero el combinado caribeño intentará sorprender en uno de los encuentros más esperados de la jornada.

Para los seguidores que no quieren perderse ningún detalle, TV Azteca 7 será una de las principales opciones para ver el compromiso completamente EN VIVO y por señal abierta en territorio mexicano. Además, existen alternativas para seguir la transmisión por internet desde celulares, computadoras, tablets y Smart TV. A continuación, te contamos cómo ver TV Azteca 7 en vivo y cuáles son los horarios oficiales del Brasil vs. Haití en distintos países.

¿Cómo ver TV Azteca 7 EN VIVO por TV y online?

Los aficionados en México podrán seguir el partido entre Brasil y Haití a través de TV Azteca 7, canal que cuenta con una amplia cobertura de la Copa Mundial 2026.

Ver TV Azteca 7 por televisión

  • Canal 7 de TV abierta en gran parte del territorio mexicano.
  • Sistemas de televisión de paga que incluyen la señal de Azteca 7.
  • Televisores con recepción digital terrestre.

Ver TV Azteca 7 EN VIVO por internet

  • Sitio web oficial de Azteca Deportes.
  • Aplicación oficial de TV Azteca.
  • Transmisión online mediante Azteca Deportes en dispositivos móviles.
  • Smart TV compatibles con acceso al portal digital de TV Azteca.

La cobertura de Azteca Deportes incluirá la previa, análisis, alineaciones y todas las incidencias del encuentro entre brasileños y haitianos.

Horarios de Brasil vs. Haití por país

PaísHora
México18:30 hrs
Guatemala18:30 hrs
Honduras18:30 hrs
El Salvador18:30 hrs
Nicaragua18:30 hrs
Costa Rica18:30 hrs
Colombia19:30 hrs
Perú19:30 hrs
Ecuador19:30 hrs
Panamá19:30 hrs
Estados Unidos (ET)20:30 hrs
Estados Unidos (PT)17:30 hrs
Venezuela20:30 hrs
Bolivia20:30 hrs
Chile21:00 hrs
Argentina21:00 hrs
Uruguay21:00 hrs
Paraguay21:00 hrs
Brasil21:00 hrs
Haití20:30 hrs
España02:00 hrs (sábado 20 de junio)

Canales para ver Brasil vs. Haití EN VIVO por país

PaísCanal o Streaming
MéxicoTV Azteca 7, Canal 5, ViX
Estados UnidosTelemundo, Universo, Peacock
BrasilGlobo, SporTV, Globoplay
ArgentinaTelefe, TyC Sports, DGO
ChileChilevisión, DirecTV Sports, DGO
PerúDirecTV Sports, DGO
ColombiaDirecTV Sports, DGO
EcuadorDirecTV Sports, DGO
UruguayCanal 10, DirecTV Sports
ParaguayTigo Sports
BoliviaTigo Sports, DirecTV Sports
VenezuelaDirecTV Sports, DGO
PanamáTVMax
EspañaDAZN

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