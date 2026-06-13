Brasil y Marruecos protagonizan uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del Grupo C en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La selección brasileña, cinco veces campeona del mundo, inicia su camino hacia una nueva estrella enfrentando a un combinado marroquí que llega con la misión de confirmar el crecimiento que ha mostrado en los últimos años sobre los grandes escenarios internacionales.

El compromiso se disputará este sábado 13 de junio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, una de las sedes más importantes del torneo. Para los aficionados que siguen el Mundial desde México, el balón comenzará a rodar a las 16:00 horas (tiempo de la Ciudad de México), en un duelo correspondiente a la fecha 1 del Grupo C, que también integran Escocia y Haití. El choque promete emociones desde el primer minuto debido al talento y la calidad de ambas selecciones.

¿Dónde ver Brasil vs. Marruecos EN VIVO en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido Brasil vs. Marruecos EN VIVO a través de la señal de TV Azteca 7, uno de los canales que forma parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 en territorio mexicano.

La televisora ofrecerá la transmisión del encuentro con la narración y análisis de su equipo deportivo, permitiendo a millones de espectadores disfrutar del debut de la Canarinha y del desafío de Marruecos en la fase de grupos del torneo.

Además de la televisión abierta, los seguidores del Mundial podrán mantenerse al tanto de todas las incidencias, alineaciones, estadísticas y resultados mediante las plataformas digitales autorizadas para la cobertura del campeonato.

Cómo ver TV Azteca 7 EN VIVO GRATIS

TV Azteca 7 está disponible de forma gratuita mediante señal abierta en gran parte de México, por lo que no es necesario contar con un servicio de televisión por cable para acceder a la transmisión de los partidos mundialistas.

Asimismo, los usuarios pueden consultar la programación deportiva de la cadena a través de las plataformas digitales oficiales de TV Azteca, donde regularmente se ofrece contenido relacionado con eventos deportivos de primer nivel, incluyendo cobertura especial del Mundial 2026.

Brasil vs. Marruecos: fecha, hora y estadio

Partido: Brasil vs. Marruecos

Competencia: Mundial de Fútbol 2026

Grupo: C

Fecha: sábado 13 de junio de 2026

Hora en CDMX: 16:00

Estadio: MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey)

Transmisión en México: TV Azteca 7

Preguntas frecuentes

¿Qué canal transmite Brasil vs. Marruecos en México?

TV Azteca 7 forma parte de la cobertura televisiva del Mundial 2026 y emitirá el encuentro para la audiencia mexicana.

¿A qué hora juega Brasil vs. Marruecos en CDMX?

El partido está programado para las 16:00 horas de la Ciudad de México.

¿Dónde se juega Brasil vs. Marruecos?

El encuentro tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos.

¿Qué selecciones integran el Grupo C?

Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.