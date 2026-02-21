Hay un partido que no deja de ser tema de conversación y ese es el Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara por la Fecha 7 del Clausura 2026 de la Liga MX. Ambas escuadras estarán frente a frente este sábado 21 de febrero en el Estadio Banorte. ¿A qué hora se escuchará el pitazo inicial? Pues a las 9:05 pm en CDMX, 10:05 pm ET, 9:05 pm CT, 8:05 pm MT y 7:05 pm PT. Si te preguntas dónde podrás mirar el encuentro, te informo que TV Azteca 7 transmitirá el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO. Entérate aquí cómo ver el duelo por TV y Online.

Antes de brindarte la información prometida, te comento que Cruz Azul llega al compromiso tras haber vencido 2-1 a Tigres en la jornada anterior, mientras que Chivas de Guadalajara, en la misma fecha, derrotó 1-0 al Club América. Dicho todo ello, en definitiva se viene un gran partido de fútbol.

El Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara por el Clausura 2026 de la Liga MX promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara por el Clausura 2026 de la Liga MX?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Cruz Azul y Chivas de Guadalajara por la Fecha 7 del Clausura 2026 de la Liga MX. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver online TV Azteca Deportes EN VIVO, Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara por el Clausura 2026 de la Liga MX?

Para ver de manera online el partido entre Cruz Azul y Chivas de Guadalajara por el Clausura 2026 de la Liga MX debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.