Sin goles en la ida disputada en el Estadio Azteca, Cruz Azul y Pumas UNAM llegan con la serie completamente abierta a la final de vuelta del Clausura 2026 de la Liguilla MX. El partido que definirá al campeón se jugará este domingo 24 de mayo a las 19:00 horas del centro de México (9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT en Estados Unidos) en el Estadio Olímpico Universitario.

¿Quieres ver el juego en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o Tablet? La transmisión oficial del partido de fútbol mexicano se podrá ver en vivo y gratis por el Canal 7 de Azteca Siete en señal abierta, cableoperadores como Izzi, Megacable, Totalplay, Star TV y SKY y el sitio web de TV Azteca Deportes Network.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Cruz Azul vs. Pumas UNAM por final del Clausura de Liga MX 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Cruz Azul y Pumas UNAM por la vuelta de la final del Torneo Clausura 2026 de la Liguilla MX. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Cruz Azul vs. Pumas UNAM por final del Clausura de Liga MX 2026?

Para ver el partido entre Cruz Azul y Pumas UNAM por la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

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Horario, TV y dónde ver en vivo Cruz Azul vs. Pumas UNAM por final del Clausura de Liga MX 2026?

Fecha : Domingo 24 de mayo de 2026

: Domingo 24 de mayo de 2026 Partido : Cruz Azul vs. Pumas UNAM, por vuelta de la final del Torneo Clausura 2026 de la Liguilla MX

: Cruz Azul vs. Pumas UNAM, por vuelta de la final del Torneo Clausura 2026 de la Liguilla MX TV : Azteca Siete (Canal 7)

: Azteca Siete (Canal 7) STREAMING : Azteca Deportes Network

: Azteca Deportes Network Horario : 20:00 del Tiempo de Centro de México

: 20:00 del Tiempo de Centro de México Lugar: Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México (México)