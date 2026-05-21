Cruz Azul y Pumas UNAM definirán el título del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX en una serie de pronóstico reservado. El partido de ida se jugará este jueves 21 de mayo a las 8:00 p.m. (Tiempo del Centro de CDMX) / 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT en el Estadio de la Ciudad de los Deportes y podrá verse en señal abierta por Azteca 7, además de la transmisión en línea a través de TV Azteca Deportes y en la app oficial de TV Azteca Deportes. A continuación, averigua cómo y dónde seguirlo por televisión y streaming online desde cualquier punto del país mexicano.

En la era de los torneos cortos, el duelo Cruz Azul vs. Pumas será uno inédito debido a que la Máquina Celeste y los Universitarios nunca se habían enfrentado por el campeonato bajo esta modalidad. Previo a esta etapa, ambos clubes ya se habían enfrentado en finales de liga: Cruz Azul se coronó ante los Felinos en la temporada 1978-79, mientas que los Pumas UNAM hicieron lo propio ante los cementeros en 1980-81.

¿Dónde ver TV Azteca 7, Cruz Azul vs. Pumas UNAM EN VIVO GRATIS por el Clausura 2026 de la Liga MX?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido Cruz Azul vs. Pumas UNAM por la ida de la final del Clausura 2026 de la Liga MX. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver online TV Azteca Deportes EN VIVO, Cruz Azul vs. Pumas UNAM por el Torneo Clausura?

Para ver de manera online el partido Cruz Azul vs. Pumas UNAM por la ida de la final del Clausura 2026 de la Liga MX debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

Horario, TV y cómo ver en vivo América vs. Cruz Azul por la ida de la final del Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha : Jueves, 21 de mayo de 2026

: Jueves, 21 de mayo de 2026 Partido : Cruz Azul vs. Pumas UNAM, por la ida de la final del Clausura 2026 de la Liga MX

: Cruz Azul vs. Pumas UNAM, por la ida de la final del Clausura 2026 de la Liga MX TV : Azteca Siete (Canal 7)

: Azteca Siete (Canal 7) STREAMING : Azteca Deportes Network

: Azteca Deportes Network Horario : 8:00 p.m. del Tiempo de Centro de México

: 8:00 p.m. del Tiempo de Centro de México Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs. Pumas UNAM EN VIVO HOY por la Liga MX?

El partido Cruz Azul vs. Pumas UNAM de hoy jueves 21 de mayo inicia a las 20:00 horas de México (CDMX) en el Estadio Ciudad de los Deportes.

País / Región Hora local del inicio* México (CDMX) 20:00 Estados Unidos (PT: LA) 19:00 Estados Unidos (CT) 21:00 Estados Unidos (ET) 22:00 Perú 21:00 Colombia 21:00 Ecuador 21:00 Panamá 21:00 Bolivia 22:00 Venezuela 22:00 Paraguay 23:00 Chile 23:00 Argentina 23:00 Uruguay 23:00 Brasil (Brasilia) 23:00 España (península) 04:00 del viernes 22/05