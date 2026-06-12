Arrancó la Copa Mundial de Fútbol 2026 y es el turno de la inauguración desde Estados Unidos. Este viernes 12 de junio, desde el SoFi Stadium de Inglewood en California, no te pierdas el partido de USMNT vs. Paraguay en vivo y en directo, encuentro que será transmitido a partir de las 19:00 horas CDMX desde México por la señal de TV Azteca 7 y Azteca Deportes en streaming online. Esta será la última de las inauguraciones que viva el Mundial, que hemos podido disfrutar tanto en México como en Canadá.
¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial de Fútbol 2026?
TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial de Fútbol 2026. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.
- Canales 107 SD y 607 HD de Dish
- Canales 107 SD y 1107 HD de SKY
- Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable
- Canales 107 SD y 807 HD de Izzi
¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial de Fútbol 2026?
Para ver el partido entre Estados Unidos vs. Paraguay por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026 debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.
- PC
- Móviles
- Smart TV
- Tablets
Horario, TV y dónde ver en vivo Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial de Fútbol 2026
- Fecha: Jueves 12 de junio de 2026
- Partido: Estados Unidos vs. Paraguay por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026
- Hora: 9:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CDMX
- Canal TV en México: TV Azteca 7
- Streaming: Azteca Deportes App
- Estadio: SoFi Stadium de Inglewood, California.