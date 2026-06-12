Arrancó la Copa Mundial de Fútbol 2026 y es el turno de la inauguración desde Estados Unidos. Este viernes 12 de junio, desde el SoFi Stadium de Inglewood en California, no te pierdas el partido de USMNT vs. Paraguay en vivo y en directo, encuentro que será transmitido a partir de las 19:00 horas CDMX desde México por la señal de TV Azteca 7 y Azteca Deportes en streaming online . Esta será la última de las inauguraciones que viva el Mundial, que hemos podido disfrutar tanto en México como en Canadá.

Conoce la fecha, horarios por país, canales de TV y dónde ver online el debut de Paraguay vs. Estados Unidos por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor) / Jairo Rúa

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial de Fútbol 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial de Fútbol 2026. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial de Fútbol 2026?

Para ver el partido entre Estados Unidos vs. Paraguay por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026 debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

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LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 12/06/2026.- Lista de horarios y canales de diferentes países del mundo para ver el partido Estados Unidos vs. Paraguay este viernes 12 de junio por la fecha 1 del grupo D del Mundial 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. FOTO DE NOÉ YACTAYO CREADA CON IA DE CHATGPT PARA MAG DE EL COMERCIO / NOÉ YACTAYO

Horario, TV y dónde ver en vivo Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial de Fútbol 2026

Fecha : Jueves 12 de junio de 2026

: Jueves 12 de junio de 2026 Partido : Estados Unidos vs. Paraguay por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026

: Estados Unidos vs. Paraguay por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026 Hora : 9:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CDMX

: 9:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CDMX Canal TV en México: TV Azteca 7

TV Azteca 7 Streaming : Azteca Deportes App

: Azteca Deportes App Estadio: SoFi Stadium de Inglewood, California.

México y Sudáfrica se enfrentan en el partido inaugural de la Copa Mundial 2026 este jueves 11 de junio por la Jornada 1 del Grupo A desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TUDN, TV Azteca Siete (Canal 7), Canal 5 de Televisa, Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, TV Pública, Canal 9 (Nuev9), ViX Premium y Canal 2 de Las Estrellas. (VIDEO de X @miseleccionmx)