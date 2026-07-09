Las selecciones de Francia y Marruecos se enfrentan en la Copa del Mundo 2026. La señal abierta de TV Azteca 7 y Azteca Deportes ofrecen la transmisión en vivo gratis por televisión y fútbol online para el público en México. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Las selecciones de Francia y Marruecos se enfrentan en la Copa del Mundo 2026. La señal abierta de TV Azteca 7 y Azteca Deportes ofrecen la transmisión en vivo gratis por televisión y fútbol online para el público en México. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

La selección de Francia buscará dar un paso decisivo hacia las semifinales del Mundial FIFA 2026 cuando enfrente a Marruecos este jueves 18 de junio a las 7:00 p. m. (Tiempo del Centro de la CDMX) / 9:00 p. m. ET / 6:00 p. m. PT, en un duelo clave de cuartos de final que promete alta intensidad y goles. No te pierdas el partido Francia vs. Marruecos en vivo y en directo por la señal abierta de TV Azteca 7 y la plataforma digital de Azteca Deportes, con transmisión oficial para México respaldada por los derechos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Conoce cómo seguirlo por señal abierta y streaming online desde cualquier plataforma digital.

Jugadores de Francia y Marruecos disputan el balón en el Mundial 2026. Telemundo Deportes transmite este partido en vivo por televisión abierta y plataformas de fútbol online oficiales para toda la audiencia en Estados Unidos. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Jugadores de Francia y Marruecos disputan el balón en el Mundial 2026. Telemundo Deportes transmite este partido en vivo por televisión abierta y plataformas de fútbol online oficiales para toda la audiencia en Estados Unidos. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026?

TV Azteca 7 será una de las señales oficiales encargadas de transmitir el partido entre Francia vs. Marruecos para todo México.

OperadorCanal
Señal Abierta (TDT)Canal 7.1
IzziCanal 107 SD / 807 HD
SKYCanal 107 / 1107 HD
DishCanal 107
MegacableCanal 107
TotalplayCanal 7 / 107 HD

¿Cómo ver Azteca TV 7 por ciudad en México EN VIVO Online?

Todas las ciudades que cuenten con cobertura de TV Azteca 7 en señal abierta, cable o satélite podrán ver el partido Francia vs. Marruecos por el “Canal 7 / Azteca 7”.

Tipo de señal / ciudadCómo sintonizar Azteca 7 (Canal del Mundial)Detalle para ver Francia vs. Marruecos
TV abierta – todas las ciudades con cobertura de Azteca 7Canal 7.1 con antena digital o analógica conectada al televisor Sintonizar “Azteca 7 / Canal 7.1” a las 19:00 (Centro de México)
CDMX y área metropolitanaCanal 7.1 en TDT / Azteca 7 en cable (Izzi, Megacable, Sky, Dish) Ver el partido por Azteca 7 con narración de Azteca Deportes
Guadalajara y zona metropolitanaCanal 7.1 en TDT / Azteca 7 en los principales sistemas de cable Transmisión del partido desde el Estadio Akron por Azteca 7
Monterrey y zona conurbadaCanal 7.1 en TDT / Azteca 7 en Izzi, Megacable, Sky, Dish y otros Sintonizar Azteca 7 en el paquete básico o HD del operador
Resto de ciudades de la República (Puebla, León, Tijuana, Mérida, Cancún, etc.)Canal 7.1 TDT donde haya repetidora de Azteca 7 + diales de Azteca 7 en sistemas de cable locales Sintonizar el “Canal 7 / Azteca 7” en la parrilla local en el horario del partido
TV de paga (nacional)Izzi, Megacable, Sky, Dish y otros cableoperadores que incluyen Azteca 7 en su grilla Buscar “Azteca 7” en la guía electrónica; canal varía por operador y ciudad
Streaming oficial en todo MéxicoApp de TV Azteca y web de Azteca Deportes con la señal de Azteca 7 EN VIVO Entrar a la app o al sitio de Azteca Deportes y seleccionar la transmisión del partido

Opciones de streaming

  • Sitio web de Azteca Deportes
  • Aplicación Azteca Deportes
  • Navegadores Google Chrome, Edge, Safari y Firefox
  • Android
  • iPhone
  • iPad
  • Tablets Android
  • Smart TV compatibles
FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS, (ESTADOS UNIDOS), 09/07/2026.- Telemundo Deportes transmitirá EN VIVO y GRATIS el partido de Francia vs. Marruecos EN VIVO por los cuartos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium (Boston Stadium) en Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.
FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS, (ESTADOS UNIDOS), 09/07/2026.- Telemundo Deportes transmitirá EN VIVO y GRATIS el partido de Francia vs. Marruecos EN VIVO por los cuartos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium (Boston Stadium) en Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.

Fecha, hora y TV para ver el partido Francia vs. Marruecos por los 4tos de final del Mundial 2026

  • Fecha: Jueves, 9 de julio de 2026
  • Lugar: Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts (Estados Unidos)
  • Horario: 2:00 p.m. CDMX / 4:00 pm ET
  • Canal TV: TV Azteca 7
  • Streaming: Azteca Deportes
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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