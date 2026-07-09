La selección de Francia buscará dar un paso decisivo hacia las semifinales del Mundial FIFA 2026 cuando enfrente a Marruecos este jueves 18 de junio a las 7:00 p. m. (Tiempo del Centro de la CDMX) / 9:00 p. m. ET / 6:00 p. m. PT , en un duelo clave de cuartos de final que promete alta intensidad y goles. No te pierdas el partido Francia vs. Marruecos en vivo y en directo por la señal abierta de TV Azteca 7 y la plataforma digital de Azteca Deportes, con transmisión oficial para México respaldada por los derechos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Conoce cómo seguirlo por señal abierta y streaming online desde cualquier plataforma digital.

Jugadores de Francia y Marruecos disputan el balón en el Mundial 2026. Telemundo Deportes transmite este partido en vivo por televisión abierta y plataformas de fútbol online oficiales para toda la audiencia en Estados Unidos. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026?

TV Azteca 7 será una de las señales oficiales encargadas de transmitir el partido entre Francia vs. Marruecos para todo México.

Operador Canal Señal Abierta (TDT) Canal 7.1 Izzi Canal 107 SD / 807 HD SKY Canal 107 / 1107 HD Dish Canal 107 Megacable Canal 107 Totalplay Canal 7 / 107 HD

¿Cómo ver Azteca TV 7 por ciudad en México EN VIVO Online?

Todas las ciudades que cuenten con cobertura de TV Azteca 7 en señal abierta, cable o satélite podrán ver el partido Francia vs. Marruecos por el “Canal 7 / Azteca 7”.

Tipo de señal / ciudad Cómo sintonizar Azteca 7 (Canal del Mundial) Detalle para ver Francia vs. Marruecos TV abierta – todas las ciudades con cobertura de Azteca 7 Canal 7.1 con antena digital o analógica conectada al televisor Sintonizar “Azteca 7 / Canal 7.1” a las 19:00 (Centro de México) CDMX y área metropolitana Canal 7.1 en TDT / Azteca 7 en cable (Izzi, Megacable, Sky, Dish) Ver el partido por Azteca 7 con narración de Azteca Deportes Guadalajara y zona metropolitana Canal 7.1 en TDT / Azteca 7 en los principales sistemas de cable Transmisión del partido desde el Estadio Akron por Azteca 7 Monterrey y zona conurbada Canal 7.1 en TDT / Azteca 7 en Izzi, Megacable, Sky, Dish y otros Sintonizar Azteca 7 en el paquete básico o HD del operador Resto de ciudades de la República (Puebla, León, Tijuana, Mérida, Cancún, etc.) Canal 7.1 TDT donde haya repetidora de Azteca 7 + diales de Azteca 7 en sistemas de cable locales Sintonizar el “Canal 7 / Azteca 7” en la parrilla local en el horario del partido TV de paga (nacional) Izzi, Megacable, Sky, Dish y otros cableoperadores que incluyen Azteca 7 en su grilla Buscar “Azteca 7” en la guía electrónica; canal varía por operador y ciudad Streaming oficial en todo México App de TV Azteca y web de Azteca Deportes con la señal de Azteca 7 EN VIVO Entrar a la app o al sitio de Azteca Deportes y seleccionar la transmisión del partido

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FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS, (ESTADOS UNIDOS), 09/07/2026.- Telemundo Deportes transmitirá EN VIVO y GRATIS el partido de Francia vs. Marruecos EN VIVO por los cuartos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium (Boston Stadium) en Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.

Fecha, hora y TV para ver el partido Francia vs. Marruecos por los 4tos de final del Mundial 2026

Fecha: Jueves, 9 de julio de 2026

Jueves, 9 de julio de 2026 Lugar: Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts (Estados Unidos)

Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts (Estados Unidos) Horario: 2:00 p.m. CDMX / 4:00 pm ET

2:00 p.m. CDMX / 4:00 pm ET Canal TV: TV Azteca 7

TV Azteca 7 Streaming: Azteca Deportes