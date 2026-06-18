La selección de México buscará dar un paso decisivo hacia los octavos de final del Mundial FIFA 2026 cuando enfrente a Corea del Sur este jueves 18 de junio a las 7:00 p. m. (Tiempo del Centro de la CDMX) / 9:00 p. m. ET / 6:00 p. m. PT , en un duelo clave del Grupo A que promete alta intensidad y goles. No te pierdas el partido en vivo y en directo por la señal abierta de TV Azteca 7 y la plataforma digital de Azteca Deportes, con transmisión oficial para México respaldada por los derechos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Conoce cómo seguirlo por señal abierta y streaming online desde cualquier plataforma digital.

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

TV Azteca 7 será una de las señales oficiales encargadas de transmitir el partido entre México vs. Corea del Sur para todo México.

Operador Canal Señal Abierta (TDT) Canal 7.1 Izzi Canal 107 SD / 807 HD SKY Canal 107 / 1107 HD Dish Canal 107 Megacable Canal 107 Totalplay Canal 7 / 107 HD

¿Cómo ver Azteca TV 7 por ciudad en México EN VIVO Online?

Todas las ciudades que cuenten con cobertura de TV Azteca 7 en señal abierta, cable o satélite podrán ver el partido México vs. Corea del Sur por el “Canal 7 / Azteca 7”.

Tipo de señal / ciudad Cómo sintonizar Azteca 7 (Canal del Mundial) Detalle para ver México vs. Corea del Sur TV abierta – todas las ciudades con cobertura de Azteca 7 Canal 7.1 con antena digital o analógica conectada al televisor Sintonizar “Azteca 7 / Canal 7.1” a las 19:00 (Centro de México) CDMX y área metropolitana Canal 7.1 en TDT / Azteca 7 en cable (Izzi, Megacable, Sky, Dish) Ver el partido por Azteca 7 con narración de Azteca Deportes Guadalajara y zona metropolitana Canal 7.1 en TDT / Azteca 7 en los principales sistemas de cable Transmisión del partido desde el Estadio Akron por Azteca 7 Monterrey y zona conurbada Canal 7.1 en TDT / Azteca 7 en Izzi, Megacable, Sky, Dish y otros Sintonizar Azteca 7 en el paquete básico o HD del operador Resto de ciudades de la República (Puebla, León, Tijuana, Mérida, Cancún, etc.) Canal 7.1 TDT donde haya repetidora de Azteca 7 + diales de Azteca 7 en sistemas de cable locales Sintonizar el “Canal 7 / Azteca 7” en la parrilla local en el horario del partido TV de paga (nacional) Izzi, Megacable, Sky, Dish y otros cableoperadores que incluyen Azteca 7 en su grilla Buscar “Azteca 7” en la guía electrónica; canal varía por operador y ciudad Streaming oficial en todo México App de TV Azteca y web de Azteca Deportes con la señal de Azteca 7 EN VIVO Entrar a la app o al sitio de Azteca Deportes y seleccionar la transmisión del partido

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Conoce dónde ver por TV y señal online el partido entre México vs. Corea del Sur hoy 18 de junio por el grupo A de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

Fecha, hora y TV para ver el partido México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026

Fecha: Jueves, 18 de junio de 2026

Jueves, 18 de junio de 2026 Lugar: Estadio Akron, Guadalajara (México)

Estadio Akron, Guadalajara (México) Horario: 7:00 p.m. CDMX / 9:00 pm ET

7:00 p.m. CDMX / 9:00 pm ET Canal TV: TV Azteca 7

TV Azteca 7 Streaming: Azteca Deportes