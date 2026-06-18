El equipo de narradores de Azteca Deportes listo para el silbatazo inicial. Vea el partido México vs. Corea del Sur en directo y de forma gratuita por la transmisión de TV Azteca 7 en señal abierta hoy. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
El equipo de narradores de Azteca Deportes listo para el silbatazo inicial. Vea el partido México vs. Corea del Sur en directo y de forma gratuita por la transmisión de TV Azteca 7 en señal abierta hoy. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
Ronie Bautista

La selección de México buscará dar un paso decisivo hacia los octavos de final del Mundial FIFA 2026 cuando enfrente a Corea del Sur este jueves 18 de junio a las 7:00 p. m. (Tiempo del Centro de la CDMX) / 9:00 p. m. ET / 6:00 p. m. PT, en un duelo clave del Grupo A que promete alta intensidad y goles. No te pierdas el partido en vivo y en directo por la señal abierta de TV Azteca 7 y la plataforma digital de Azteca Deportes, con transmisión oficial para México respaldada por los derechos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Conoce cómo seguirlo por señal abierta y streaming online desde cualquier plataforma digital.

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

TV Azteca 7 será una de las señales oficiales encargadas de transmitir el partido entre México vs. Corea del Sur para todo México.

OperadorCanal
Señal Abierta (TDT)Canal 7.1
IzziCanal 107 SD / 807 HD
SKYCanal 107 / 1107 HD
DishCanal 107
MegacableCanal 107
TotalplayCanal 7 / 107 HD

¿Cómo ver Azteca TV 7 por ciudad en México EN VIVO Online?

Todas las ciudades que cuenten con cobertura de TV Azteca 7 en señal abierta, cable o satélite podrán ver el partido México vs. Corea del Sur por el “Canal 7 / Azteca 7”.

Tipo de señal / ciudadCómo sintonizar Azteca 7 (Canal del Mundial)Detalle para ver México vs. Corea del Sur
TV abierta – todas las ciudades con cobertura de Azteca 7Canal 7.1 con antena digital o analógica conectada al televisor Sintonizar “Azteca 7 / Canal 7.1” a las 19:00 (Centro de México)
CDMX y área metropolitanaCanal 7.1 en TDT / Azteca 7 en cable (Izzi, Megacable, Sky, Dish) Ver el partido por Azteca 7 con narración de Azteca Deportes
Guadalajara y zona metropolitanaCanal 7.1 en TDT / Azteca 7 en los principales sistemas de cable Transmisión del partido desde el Estadio Akron por Azteca 7
Monterrey y zona conurbadaCanal 7.1 en TDT / Azteca 7 en Izzi, Megacable, Sky, Dish y otros Sintonizar Azteca 7 en el paquete básico o HD del operador
Resto de ciudades de la República (Puebla, León, Tijuana, Mérida, Cancún, etc.)Canal 7.1 TDT donde haya repetidora de Azteca 7 + diales de Azteca 7 en sistemas de cable locales Sintonizar el “Canal 7 / Azteca 7” en la parrilla local en el horario del partido
TV de paga (nacional)Izzi, Megacable, Sky, Dish y otros cableoperadores que incluyen Azteca 7 en su grilla Buscar “Azteca 7” en la guía electrónica; canal varía por operador y ciudad
Streaming oficial en todo MéxicoApp de TV Azteca y web de Azteca Deportes con la señal de Azteca 7 EN VIVO Entrar a la app o al sitio de Azteca Deportes y seleccionar la transmisión del partido

Opciones de streaming

  • Sitio web de Azteca Deportes
  • Aplicación Azteca Deportes
  • Navegadores Google Chrome, Edge, Safari y Firefox
  • Android
  • iPhone
  • iPad
  • Tablets Android
  • Smart TV compatibles
Conoce dónde ver por TV y señal online el partido entre México vs. Corea del Sur hoy 18 de junio por el grupo A de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce dónde ver por TV y señal online el partido entre México vs. Corea del Sur hoy 18 de junio por el grupo A de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa

Fecha, hora y TV para ver el partido México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026

  • Fecha: Jueves, 18 de junio de 2026
  • Lugar: Estadio Akron, Guadalajara (México)
  • Horario: 7:00 p.m. CDMX / 9:00 pm ET
  • Canal TV: TV Azteca 7
  • Streaming: Azteca Deportes
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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