La Selección de México afronta un nuevo desafío en su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando reciba a la Selección de Islandia este miércoles 25 de febrero en el Estadio Corregidora. El equipo dirigido por Javier Aguirre busca afinar detalles, probar variantes y fortalecer su identidad futbolística frente a un rival europeo que representa una prueba exigente. Aunque se trata de un amistoso, el compromiso tiene un valor estratégico clave en la preparación rumbo al mayor torneo del planeta.

El duelo, programado para las 20:00 horas (tiempo del centro de México), permitirá observar a varios jugadores del ámbito local que intentan ganarse un lugar en la convocatoria definitiva mundialista. Islandia, conocida por su disciplina táctica y fortaleza física, pondrá a prueba la capacidad del Tri para imponer condiciones y mostrar evolución en su proyecto deportivo. Con el apoyo de su afición y la mirada puesta en el futuro, México intentará aprovechar esta oportunidad para enviar un mensaje claro: el camino hacia el Mundial ya está en marcha.

Cabe mencionar que para todo el público mexicano, TV Azteca 7, el Canal 7 de TV Azteca, transmitirá el partido en vivo en directo online con cobertura en exclusiva minuto a minuto. A continuación, los pasos para que no te pierdas el partido.

México se prepara para llegar de la mejor forma al Mundial 2026 (Foto: @miseleccionmx)

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, México vs. Islandia?

TV Azteca ofrecerá la cobertura completa del partido México vs. Islandia desde México en TV Abierta. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Islandia desde Ciudad de México?

Para ver la transmisión oficial en streaming del partido amistoso México vs. Islandia por TV Abierta, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes . También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

PC

Móviles

Smart TV

Tablets

Dónde y a qué hora ver el partido amistoso México vs. Islandia

Partido : México vs. Islandia (amistoso)

: (amistoso) Fecha : Miércoles 25 de febrero de 2026

: Miércoles 25 de febrero de 2026 Horario: 21:00 horas (ET), 20:00 horas (México), 03:00 horas (España)

21:00 horas (ET), 20:00 horas (México), 03:00 horas (España) TV / Online: TV Azteca (Canal 7)

TV Azteca (Canal 7) Sede: Estadio Corregidora de Querétaro