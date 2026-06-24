Cobertura de TV Azteca 7 en vivo gratis para ver el partido México vs. República Checa en directo. Siga el desempeño del conjunto tricolor por la señal abierta de televisión o mediante su opción de fútbol online. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Cobertura de TV Azteca 7 en vivo gratis para ver el partido México vs. República Checa en directo. Siga el desempeño del conjunto tricolor por la señal abierta de televisión o mediante su opción de fútbol online. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
/ Ronie Bautista
Ronie Bautista
Ronie Bautista

La selección de México buscará celebrar con una victoria su pase a los dieciseisavos de final del Mundial FIFA 2026 cuando enfrente a República Checa este miércoles 24 de junio a las 7:00 p. m. (Tiempo del Centro de la CDMX) / 9:00 p. m. ET / 6:00 p. m. PT, por la tercera jornada del Grupo A que promete alta intensidad y goles. No te pierdas el partido México vs. República Checa en vivo y en directo por la señal abierta de TV Azteca 7 y la plataforma digital de Azteca Deportes, con transmisión oficial para México respaldada por los derechos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Conoce cómo seguirlo por señal abierta y streaming online desde cualquier plataforma digital.

Sepa dónde ver México vs. República Checa en vivo gratis por el Mundial de Fútbol 2026 en televisión abierta. Consulte los horarios locales, formaciones confirmadas y canales de TV online en directo. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Sepa dónde ver México vs. República Checa en vivo gratis por el Mundial de Fútbol 2026 en televisión abierta. Consulte los horarios locales, formaciones confirmadas y canales de TV online en directo. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
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¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, México vs. República Checa por el Mundial 2026?

TV Azteca 7 será una de las señales oficiales encargadas de transmitir el partido entre México vs. República Checa para todo México.

OperadorCanal
Señal Abierta (TDT)Canal 7.1
IzziCanal 107 SD / 807 HD
SKYCanal 107 / 1107 HD
DishCanal 107
MegacableCanal 107
TotalplayCanal 7 / 107 HD

¿Cómo ver Azteca TV 7 por ciudad en México EN VIVO Online?

Todas las ciudades que cuenten con cobertura de TV Azteca 7 en señal abierta, cable o satélite podrán ver el partido México vs. República Checa por el “Canal 7 / Azteca 7”.

Tipo de señal / ciudadCómo sintonizar Azteca 7 (Canal del Mundial)Detalle para ver México vs. República Checa
TV abierta – todas las ciudades con cobertura de Azteca 7Canal 7.1 con antena digital o analógica conectada al televisor Sintonizar “Azteca 7 / Canal 7.1” a las 19:00 (Centro de México)
CDMX y área metropolitanaCanal 7.1 en TDT / Azteca 7 en cable (Izzi, Megacable, Sky, Dish) Ver el partido por Azteca 7 con narración de Azteca Deportes
Guadalajara y zona metropolitanaCanal 7.1 en TDT / Azteca 7 en los principales sistemas de cable Transmisión del partido desde el Estadio Akron por Azteca 7
Monterrey y zona conurbadaCanal 7.1 en TDT / Azteca 7 en Izzi, Megacable, Sky, Dish y otros Sintonizar Azteca 7 en el paquete básico o HD del operador
Resto de ciudades de la República (Puebla, León, Tijuana, Mérida, Cancún, etc.)Canal 7.1 TDT donde haya repetidora de Azteca 7 + diales de Azteca 7 en sistemas de cable locales Sintonizar el “Canal 7 / Azteca 7” en la parrilla local en el horario del partido
TV de paga (nacional)Izzi, Megacable, Sky, Dish y otros cableoperadores que incluyen Azteca 7 en su grilla Buscar “Azteca 7” en la guía electrónica; canal varía por operador y ciudad
Streaming oficial en todo MéxicoApp de TV Azteca y web de Azteca Deportes con la señal de Azteca 7 EN VIVO Entrar a la app o al sitio de Azteca Deportes y seleccionar la transmisión del partido

Opciones de streaming

  • Sitio web de Azteca Deportes
  • Aplicación Azteca Deportes
  • Navegadores Google Chrome, Edge, Safari y Firefox
  • Android
  • iPhone
  • iPad
  • Tablets Android
  • Smart TV compatibles
TUDN y Canal 5 transmiten el partido México vs. República Checa EN VIVO por televisión señal abierta, cable y streaming este miércoles 24 de junio en el Estadio CIudad de México. (Foto: Composición Depor)
TUDN y Canal 5 transmiten el partido México vs. República Checa EN VIVO por televisión señal abierta, cable y streaming este miércoles 24 de junio en el Estadio CIudad de México. (Foto: Composición Depor)
/ Jairo Rúa

Fecha, hora y TV para ver el partido México vs. República Checa por el Mundial 2026

  • Fecha: Miércoles, 24 de junio de 2026
  • Lugar: Estadio Azteca, Ciudad de México (México)
  • Horario: 7:00 p.m. CDMX / 9:00 pm ET
  • Canal TV: TV Azteca 7
  • Streaming: Azteca Deportes
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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