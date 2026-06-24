La selección de México buscará celebrar con una victoria su pase a los dieciseisavos de final del Mundial FIFA 2026 cuando enfrente a República Checa este miércoles 24 de junio a las 7:00 p. m. (Tiempo del Centro de la CDMX) / 9:00 p. m. ET / 6:00 p. m. PT, por la tercera jornada del Grupo A que promete alta intensidad y goles. No te pierdas el partido México vs. República Checa en vivo y en directo por la señal abierta de TV Azteca 7 y la plataforma digital de Azteca Deportes, con transmisión oficial para México respaldada por los derechos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Conoce cómo seguirlo por señal abierta y streaming online desde cualquier plataforma digital.
¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, México vs. República Checa por el Mundial 2026?
TV Azteca 7 será una de las señales oficiales encargadas de transmitir el partido entre México vs. República Checa para todo México.
|Operador
|Canal
|Señal Abierta (TDT)
|Canal 7.1
|Izzi
|Canal 107 SD / 807 HD
|SKY
|Canal 107 / 1107 HD
|Dish
|Canal 107
|Megacable
|Canal 107
|Totalplay
|Canal 7 / 107 HD
¿Cómo ver Azteca TV 7 por ciudad en México EN VIVO Online?
Todas las ciudades que cuenten con cobertura de TV Azteca 7 en señal abierta, cable o satélite podrán ver el partido México vs. República Checa por el “Canal 7 / Azteca 7”.
|Tipo de señal / ciudad
|Cómo sintonizar Azteca 7 (Canal del Mundial)
|Detalle para ver México vs. República Checa
|TV abierta – todas las ciudades con cobertura de Azteca 7
|Canal 7.1 con antena digital o analógica conectada al televisor
|Sintonizar “Azteca 7 / Canal 7.1” a las 19:00 (Centro de México)
|CDMX y área metropolitana
|Canal 7.1 en TDT / Azteca 7 en cable (Izzi, Megacable, Sky, Dish)
|Ver el partido por Azteca 7 con narración de Azteca Deportes
|Guadalajara y zona metropolitana
|Canal 7.1 en TDT / Azteca 7 en los principales sistemas de cable
|Transmisión del partido desde el Estadio Akron por Azteca 7
|Monterrey y zona conurbada
|Canal 7.1 en TDT / Azteca 7 en Izzi, Megacable, Sky, Dish y otros
|Sintonizar Azteca 7 en el paquete básico o HD del operador
|Resto de ciudades de la República (Puebla, León, Tijuana, Mérida, Cancún, etc.)
|Canal 7.1 TDT donde haya repetidora de Azteca 7 + diales de Azteca 7 en sistemas de cable locales
|Sintonizar el “Canal 7 / Azteca 7” en la parrilla local en el horario del partido
|TV de paga (nacional)
|Izzi, Megacable, Sky, Dish y otros cableoperadores que incluyen Azteca 7 en su grilla
|Buscar “Azteca 7” en la guía electrónica; canal varía por operador y ciudad
|Streaming oficial en todo México
|App de TV Azteca y web de Azteca Deportes con la señal de Azteca 7 EN VIVO
|Entrar a la app o al sitio de Azteca Deportes y seleccionar la transmisión del partido
Opciones de streaming
- Sitio web de Azteca Deportes
- Aplicación Azteca Deportes
- Navegadores Google Chrome, Edge, Safari y Firefox
- Android
- iPhone
- iPad
- Tablets Android
- Smart TV compatibles
Fecha, hora y TV para ver el partido México vs. República Checa por el Mundial 2026
- Fecha: Miércoles, 24 de junio de 2026
- Lugar: Estadio Azteca, Ciudad de México (México)
- Horario: 7:00 p.m. CDMX / 9:00 pm ET
- Canal TV: TV Azteca 7
- Streaming: Azteca Deportes