La selección de México buscará celebrar con una victoria su pase a los dieciseisavos de final del Mundial FIFA 2026 cuando enfrente a República Checa este miércoles 24 de junio a las 7:00 p. m. (Tiempo del Centro de la CDMX) / 9:00 p. m. ET / 6:00 p. m. PT , por la tercera jornada del Grupo A que promete alta intensidad y goles. No te pierdas el partido México vs. República Checa en vivo y en directo por la señal abierta de TV Azteca 7 y la plataforma digital de Azteca Deportes, con transmisión oficial para México respaldada por los derechos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Conoce cómo seguirlo por señal abierta y streaming online desde cualquier plataforma digital.

Sepa dónde ver México vs. República Checa en vivo gratis por el Mundial de Fútbol 2026 en televisión abierta. Consulte los horarios locales, formaciones confirmadas y canales de TV online en directo. | Crédito: fifa.com / Composición Mag / Ronie Bautista

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, México vs. República Checa por el Mundial 2026?

TV Azteca 7 será una de las señales oficiales encargadas de transmitir el partido entre México vs. República Checa para todo México.

Operador Canal Señal Abierta (TDT) Canal 7.1 Izzi Canal 107 SD / 807 HD SKY Canal 107 / 1107 HD Dish Canal 107 Megacable Canal 107 Totalplay Canal 7 / 107 HD

¿Cómo ver Azteca TV 7 por ciudad en México EN VIVO Online?

Todas las ciudades que cuenten con cobertura de TV Azteca 7 en señal abierta, cable o satélite podrán ver el partido México vs. República Checa por el “Canal 7 / Azteca 7”.

Tipo de señal / ciudad Cómo sintonizar Azteca 7 (Canal del Mundial) Detalle para ver México vs. República Checa TV abierta – todas las ciudades con cobertura de Azteca 7 Canal 7.1 con antena digital o analógica conectada al televisor Sintonizar “Azteca 7 / Canal 7.1” a las 19:00 (Centro de México) CDMX y área metropolitana Canal 7.1 en TDT / Azteca 7 en cable (Izzi, Megacable, Sky, Dish) Ver el partido por Azteca 7 con narración de Azteca Deportes Guadalajara y zona metropolitana Canal 7.1 en TDT / Azteca 7 en los principales sistemas de cable Transmisión del partido desde el Estadio Akron por Azteca 7 Monterrey y zona conurbada Canal 7.1 en TDT / Azteca 7 en Izzi, Megacable, Sky, Dish y otros Sintonizar Azteca 7 en el paquete básico o HD del operador Resto de ciudades de la República (Puebla, León, Tijuana, Mérida, Cancún, etc.) Canal 7.1 TDT donde haya repetidora de Azteca 7 + diales de Azteca 7 en sistemas de cable locales Sintonizar el “Canal 7 / Azteca 7” en la parrilla local en el horario del partido TV de paga (nacional) Izzi, Megacable, Sky, Dish y otros cableoperadores que incluyen Azteca 7 en su grilla Buscar “Azteca 7” en la guía electrónica; canal varía por operador y ciudad Streaming oficial en todo México App de TV Azteca y web de Azteca Deportes con la señal de Azteca 7 EN VIVO Entrar a la app o al sitio de Azteca Deportes y seleccionar la transmisión del partido

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TUDN y Canal 5 transmiten el partido México vs. República Checa EN VIVO por televisión señal abierta, cable y streaming este miércoles 24 de junio en el Estadio CIudad de México. (Foto: Composición Depor) / Jairo Rúa

Fecha, hora y TV para ver el partido México vs. República Checa por el Mundial 2026

Fecha: Miércoles, 24 de junio de 2026

Miércoles, 24 de junio de 2026 Lugar: Estadio Azteca, Ciudad de México (México)

Estadio Azteca, Ciudad de México (México) Horario: 7:00 p.m. CDMX / 9:00 pm ET

7:00 p.m. CDMX / 9:00 pm ET Canal TV: TV Azteca 7

TV Azteca 7 Streaming: Azteca Deportes