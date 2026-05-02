Bajo las luces cegadoras del T‑Mobile Arena, dos destinos chocan en una noche marcada para la memoria del boxeo mexicano. David Benavídez y Gilberto “Zurdo” Ramírez no solo pelearán por cinturones, sino por un lugar en el relato eterno de los inmortales, en una velada donde cada golpe llevará el peso de la patria, del orgullo y de los años de sacrificio. ¿Quieres ver el combate de boxeo en TV abierta y GRATIS? La transmisión oficial estará a cargo del programa “La Casa del Boxeo” de BOX Azteca en el Canal 7 de Azteca Siete y, por streaming, en el sitio web de TV Azteca Deportes.

Este sábado 2 de mayo, en Las Vegas, la ciudad que convierte a los hombres en leyenda o los arroja al olvido, se pondrán en juego los títulos mundiales crucero de la AMB y la OMB. No será una simple disputa de estadísticas, sino una guerra por poder, prestigio y legado, enmarcada en el evento “Cinco de Mayo y Boxeo”, donde cada segundo sobre el ring tendrá resonancia simbólica para dos campeones que jamás eligieron el camino fácil.

La función arrancará a las 19:00 horas del Centro de México (9 p.m. ET, 6 p.m. PT), con una cartelera diseñada para que el aficionado no tenga respiro desde el primer campanazo. Una vez más, Las Vegas se vestirá de capital mundial del boxeo, convertida en santuario donde se cruzan la élite del deporte, las grandes luces, las apuestas desbordadas y esas peleas que no solo llenan récords, sino marcan épocas.

Invicto, con 31 victorias y una mayoría de rivales apagados por la vía del nocaut, Benavídez llega como un vendaval que no sabe retroceder. Tras arrasar en el peso supermediano y probar su acero en divisiones superiores, el “Monstruo Mexicano” sube a las 200 libras con una misión clara: demostrar que su presión asfixiante, su volumen interminable y su pegada demoledora también pueden gobernar en tierra de gigantes.

Frente a él, en la otra esquina, se alza la figura serena de Gilberto “Zurdo” Ramírez, dueño de un impresionante registro de 48 triunfos y apenas una derrota, y hoy campeón unificado del peso crucero. Su carrera ha sido una construcción paciente, de oficio y de inteligencia: pasó de estilista elegante a campeón total, capaz de dictar el ritmo, congelar el ring con su manejo de la distancia y castigar con precisión quirúrgica el más mínimo error del adversario.

Sobre el papel, el combate es un choque de esencias: la agresividad implacable y frontal de Benavídez contra la pulcritud táctica y calculadora de Ramírez. En una división tan brutal como el peso crucero, el margen de error se reduce a nada; un simple ajuste defensivo, un cambio de plan a mitad de la batalla o una mano limpia en el segundo preciso pueden partir en dos el destino de una pelea que ya huele a clásico antes incluso de que suene la primera campana.

¿Cómo ver TV Azteca 7 en vivo, pelea de David Benavídez vs. Gilberto Ramírez en México?

TV Azteca se encargará de llevar la transmisión oficial de la pelea entre David Benavídez y Gilberto “El Zurdo” Ramírez de forma gratuita. Solo necesitas sintonizar el Canal 7 de señal abierta o buscar los canales respectivas en los cableoperadores de Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Dónde ver TV Azteca Deportes EN VIVO, pelea de David Benavídez vs. Zurdo Ramírez?

Debes ingresar al sitio web de www.aztecadeportes.com para seguir la pelea entre David Benavídez vs. Gilberto “El Zurdo” Ramírez en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular. También, cuentas con la opción de hacerlo descargando la app de TV Azteca en Google Play Store (Android) o desde la App Store de Apple (iOS).

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Benavídez vs. Ramírez: fecha, horario, TV y dónde ver en vivo la pelea de boxeo

Pelea : David Benavídez vs. Gilberto Ramírez

: David Benavídez vs. Gilberto Ramírez Día : Sábado 2 de mayo de 2026

: Sábado 2 de mayo de 2026 Hora : 21:00 horas del Tiempo de Centro; 11 p.m. ET / 8 p.m. PT

: 21:00 horas del Tiempo de Centro; 11 p.m. ET / 8 p.m. PT TV : Azteca 7 (Box Azteca 7: La Casa del Boxeo)

: Azteca 7 (Box Azteca 7: La Casa del Boxeo) Streaming : Web de Azteca Deportes y app de TV Azteca Deportes

: Web de Azteca Deportes y app de TV Azteca Deportes Títulos en juego : AMB, OMB, CMB y FIB

: AMB, OMB, CMB y FIB Rounds : 12

: 12 Categoría : peso crucero

: peso crucero Ring : T-Mobile Arena

: T-Mobile Arena Lugar: Las Vegas, Nevada (Estados Unidos)