Empieza la era de Rafa Márquez en México. Tras la eliminación del Mundial 2026 en casa, la selección decidió realizar un cambio en el proyecto y apostaron por una persona que entiende la idiosincrasia de nuestro fútbol; además, tiene como filosofía trabajar arduamente para lograr los resultados. El partido amistoso ante Colombia será este sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Maryland, Estados Unidos, a las 7:00 p.m. (horario CDMX). La transmisión estará a cargo de TV Azteca 7.
La primera convocatoria de Rafa sorprendió, llamó a jugadores jóvenes que están atravesando un gran momento deportivo y su presente ilusiona a los fanáticos. Pero muchos exigen al estratega mexicano que no todo se quede en palabras. Germán Berterame es uno de los futbolistas que tratarán de ganarse un lugar en el proceso.
¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO, México vs. Colombia?
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¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Colombia?
Para ver el partido entre México vs. Colombia debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de seguir la transmisión descargando la aplicación oficial de TV Azteca para dispositivos Android e iPhone.
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México vs. Colombia amistoso 2026: fecha, lugar, horarios y canales de TV
- Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026
- Partido: México vs. Colombia
- Competición: Amistoso internacional por fecha FIFA
- TV en México: Azteca Siete (Canal 7)
- Streaming: TV Azteca Deportes
- Horario: 7:00 p.m.
- Estadio: M&T Bank Stadium.
- Ciudad: Maryland, Estados Unidos.