Empieza la era de Rafa Márquez en México. Tras la eliminación del Mundial 2026 en casa, la selección decidió realizar un cambio en el proyecto y apostaron por una persona que entiende la idiosincrasia de nuestro fútbol; además, tiene como filosofía trabajar arduamente para lograr los resultados. El partido amistoso ante Colombia será este sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Maryland, Estados Unidos, a las 7:00 p.m. (horario CDMX). La transmisión estará a cargo de TV Azteca 7.

La primera convocatoria de Rafa sorprendió, llamó a jugadores jóvenes que están atravesando un gran momento deportivo y su presente ilusiona a los fanáticos. Pero muchos exigen al estratega mexicano que no todo se quede en palabras. Germán Berterame es uno de los futbolistas que tratarán de ganarse un lugar en el proceso.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO, México vs. Colombia?

Solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los principales sistemas de televisión de paga en México para seguir EN VIVO el partido amistoso entre México y Colombia.

Canales de Azteca 7 en México

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

Revisa la hora, canales de TV y dónde ver online el partido México vs. Colombia en vivo y en directo online este sábado 26 de septiembre por fecha FIFA 2026. (Foto: Composición Gestión Mix) / Jairo Rúa

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Colombia?

Para ver el partido entre México vs. Colombia debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de seguir la transmisión descargando la aplicación oficial de TV Azteca para dispositivos Android e iPhone.

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México vs. Colombia amistoso 2026: fecha, lugar, horarios y canales de TV

Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026

Partido: México vs. Colombia

Competición: Amistoso internacional por fecha FIFA

TV en México: Azteca Siete (Canal 7)

Streaming: TV Azteca Deportes

Horario: 7:00 p.m.

Estadio: M&T Bank Stadium.

Ciudad: Maryland, Estados Unidos.