El partido entre Necaxa y Chivas, correspondiente a la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, desde el Estadio Victoria. El encuentro se disputará este miércoles 22 de abril a las 9:00 pm, tiempo del centro de México , y podrá verse en señal abierta por Azteca 7, además de la transmisión en línea a través de TV Azteca Deportes y en la app oficial de TV Azteca Deportes. En este artículo te comparto cómo y dónde seguirlo por televisión y streaming online desde cualquier punto del país mexicano.

Con objetivos opuestos, el duelo entre Chivas y Necaxa promete alta tensión y momentos decisivos. El Rebaño Sagrado busca consolidar su candidatura al título y fortalecer su camino en la recta final del torneo, mientras que los Rayos afrontan uno de sus últimos llamados para mantenerse con vida en la pelea por un lugar en la Liguilla. Un partido con mucho en juego, que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la competencia.

Conoce a qué hora y dónde ver por TV el partido Necaxa vs. Chivas EN VIVO por la Liga MX este miércoles 22 de abril. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver TV Azteca 7, Necaxa-Chivas EN VIVO GRATIS por el Clausura 2026 de la Liga MX?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido Necaxa vs. Chivas de Guadalajara por la Fecha 16 del Clausura 2026 de la Liga MX. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver online TV Azteca Deportes EN VIVO, Necaxa vs. Chivas por el Torneo Clausura?

Para ver de manera online el partido Necaxa vs. Chivas por el Clausura 2026 de la Liga MX debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

Horario, TV y cómo ver en vivo América vs. Cruz Azul por el Clausura 2026

Fecha : Miércoles 22 de abril, de 2026

: Miércoles 22 de abril, de 2026 Partido : Necaxa vs. Chivas, por la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX

: Necaxa vs. Chivas, por la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX TV : Azteca Siete (Canal 7)

: Azteca Siete (Canal 7) STREAMING : Azteca Deportes Network

: Azteca Deportes Network Horario : 9:05 p.m. del Tiempo de Centro de México

: 9:05 p.m. del Tiempo de Centro de México Lugar: Estadio Victoria.

¿A qué hora juega Necaxa-Chivas EN VIVO HOY por la Liga MX?

El partido Necaxa vs. Chivas de hoy miércoles 22 de abril inicia a las 21:05 horas de México (CDMX) en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

País / Región Hora local del inicio* México (CDMX) 21:05 Estados Unidos (PT: LA) 19:05 Estados Unidos (CT) 21:05 Estados Unidos (ET) 22:05 Perú 20:05 Colombia 20:05 Ecuador 20:05 Panamá 20:05 Bolivia 21:05 Venezuela 21:05 Paraguay 21:05 Chile 22:05 Argentina 22:05 Uruguay 22:05 Brasil (Brasilia) 22:05 España (península) 04:05 del jueves 23