CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 13/09/2025.- Cobertura oficial de TV Azteca 7 EN VIVO GRATIS para ver el partido en Club América y Chivas de Guadalajara este sábado 13 de septiembre por la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga MX desde el Estadio Ciudad de los Deportes de la CDMX. Foto de Ulises Ruiz para AFP
/ ULISES RUIZ
Noé Yactayo

El Club América recibe a su similar de las Chivas de Guadalajara en el Clásico Nacional número 262 en la historia del fútbol mexicano. El duelo se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre, a partir de las 21:15 horas del Tiempo de Centro (11:15 pm ET / 8:15 pm PT), por la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. ¿Quieres ver el juego en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o Tablet? La transmisión oficial del cotejo para los hinchas del fútbol mexicano se podrá ver en vivo y gratis por el Canal 7 de Azteca Siete en señal abierta, cableoperadores como Izzi, Megacable, Totalplay, Star TV y SKY y el sitio web de TV Azteca Deportes Network.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Club América vs. Chivas de Guadalajara por Liga MX 2025?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Club América y Chivas de Guadalajara por la Liga MX 2025. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

  • Canales 107 SD y 607 HD de Dish
  • Canales 107 SD y 1107 HD de SKY
  • Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable
  • Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Club América vs. Chivas de Guadalajara por la Liga MX 2025?

Para ver el partido entre América y Chivas de Guadalajara correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga MX 2025, debes ingresar al sitio web oficial de . También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

  • PC
  • Móviles
  • Smart TV
  • Tablets

América vs. Chivas de Guadalajara: horario, TV y dónde ver en vivo por la Liga MX 2025

  • Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025
  • Partido: Club América vs. Chivas de Guadalajara, por la Jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga MX
  • TV: TV Azteca Siete (Canal 7)
  • STREAMING: Azteca Deportes Network
  • Horario: 21:15 del Tiempo de Centro de México
  • Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, México
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

