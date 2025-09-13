El Club América recibe a su similar de las Chivas de Guadalajara en el Clásico Nacional número 262 en la historia del fútbol mexicano. El duelo se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre, a partir de las 21:15 horas del Tiempo de Centro (11:15 pm ET / 8:15 pm PT) , por la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. ¿Quieres ver el juego en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o Tablet? La transmisión oficial del cotejo para los hinchas del fútbol mexicano se podrá ver en vivo y gratis por el Canal 7 de Azteca Siete en señal abierta, cableoperadores como Izzi, Megacable, Totalplay, Star TV y SKY y el sitio web de TV Azteca Deportes Network.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Club América vs. Chivas de Guadalajara por Liga MX 2025?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Club América y Chivas de Guadalajara por la Liga MX 2025. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Club América vs. Chivas de Guadalajara por la Liga MX 2025?

Para ver el partido entre América y Chivas de Guadalajara correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga MX 2025, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

PC

Móviles

Smart TV

Tablets

América vs. Chivas de Guadalajara: horario, TV y dónde ver en vivo por la Liga MX 2025

Fecha : Sábado 13 de septiembre de 2025

: Sábado 13 de septiembre de 2025 Partido : Club América vs. Chivas de Guadalajara, por la Jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga MX

: Club América vs. Chivas de Guadalajara, por la Jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga MX TV : TV Azteca Siete (Canal 7)

: TV Azteca Siete (Canal 7) STREAMING : Azteca Deportes Network

: Azteca Deportes Network Horario : 21:15 del Tiempo de Centro de México

: 21:15 del Tiempo de Centro de México Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, México