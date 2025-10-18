Se respira tensión y gloria en el aire: el Clásico Joven está de vuelta. Cruz Azul y América chocarán en el Estadio Olímpico Universitario de Nueva León este sábado 18 de octubre (21:15 horas del Tiempo de Centro; 11:15 pm ET / 8:15 pm PT) por la Jornada 13 del Apertura 2025, en un encuentro que promete incendiar la Liga MX. Los celestes llegan con hambre de revancha, mientras las Águilas apuntan a volar alto y reafirmar su jerarquía. No hay tregua ni espacio para errores; solo 90 minutos donde el honor, la historia y el orgullo estarán en juego.

¿Quieres ver el juego en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o Tablet? La transmisión oficial del cotejo para los hinchas del fútbol mexicano se podrá ver en vivo y gratis por el Canal 7 de Azteca Siete en señal abierta, cableoperadores como Izzi, Megacable, Totalplay, Star TV y SKY y el sitio web de TV Azteca Deportes Network.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Club América vs. Cruz Azul por Liga MX 2025?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Club América y Cruz Azul por la Liga MX 2025. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Club América vs. Cruz Azul por la Liga MX 2025?

Para ver el partido entre América y Cruz Azul correspondiente a la decimotercera fecha del Torneo Apertura de la Liga MX 2025, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

PC

Móviles

Smart TV

Tablets

Club América vs. Cruz Azul: horario, TV y dónde ver en vivo por la Liga MX 2025

Fecha : Sábado 18 de octubre de 2025

: Sábado 18 de octubre de 2025 Partido : Club América vs. Cruz Azul, por la Jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga MX

: Club América vs. Cruz Azul, por la Jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga MX TV : Azteca Siete (Canal 7)

: Azteca Siete (Canal 7) STREAMING : Azteca Deportes Network

: Azteca Deportes Network Horario : 21:15 del Tiempo de Centro de México

: 21:15 del Tiempo de Centro de México Lugar: Estadio Olímpico Universitario de Nuevo León (México)