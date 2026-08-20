América visita a FC Juárez este viernes por la jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX , en un duelo que concentra la atención en la frontera norte de México. El Estadio Olímpico Benito Juárez espera una notable presencia de seguidores azulcremas, una constante cada vez que las Águilas juegan en Ciudad Juárez.

¿Quieres ver el partido Club América vs. Juárez en vivo en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o tablet?La transmisión oficial del partido se podráver en vivo y gratis por el Canal 7 de Azteca Sieteen señal abierta, además de cableoperadores comoIzzi, Megacable, Totalplay, Star TV, Dish y SKY, y el sitio web deTV Azteca Deportes Network, donde también podrás seguir la señal vía streaming totalmente gratis.

FC Juárez recibe al Club América este viernes 21 de agosto, por la jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX. El inicio está programado para las 9:00 p. m. del centro de México, en el Estadio Olímpico Benito Juárez. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Club América vs. Juárez por la Liga MX?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Club América vs. Juárez EN VIVO y EN DIRECTO por la jornada 5 de la Liga MX . Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los principales cableoperadores de México, además del sitio y la app de TV Azteca Deportes, donde podrás ver el duelo en vivo, online y sin costo.

Canales de Azteca 7 en México

Estos son los números habituales de Azteca 7 en los principales operadores de TV de paga en México:

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

Canales 7 SD y 107 HD de Totalplay

Canales 7 SD y la señal correspondiente de Star TV (según la región)

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, América vs. Juárez por la Liga MX?

Para ver el partido entre FClub América vs. FC Juárez correspondiente a la Jornada 5 de la Liga MX, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes y seleccionar la opción de eventos en vivo, donde estará habilitada la señal del juego. También puedes disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca o TV Azteca Deportes, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

Podrás seguir la transmisión desde:

PC (navegador web ingresando al portal de Azteca Deportes)

Teléfonos móviles (app TV Azteca / TV Azteca Deportes)

Smart TV compatibles (app nativa o navegador integrado)

Tablets con sistema operativo Android o iOS

¿A qué hora juega Club América vs. Juárez EN VIVO HOY 21 de agosto?

FC Juárez recibe al Club América este viernes 21 de agosto, por la jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX. El inicio está programado para las 9:00 p. m. del centro de México, en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

País o zona Hora Día México (centro) 9:00 p. m. Viernes 21 de agosto México (Ciudad Juárez) 8:00 p. m. Viernes 21 de agosto Perú 10:00 p. m. Viernes 21 de agosto Colombia 10:00 p. m. Viernes 21 de agosto Ecuador 10:00 p. m. Viernes 21 de agosto Panamá 10:00 p. m. Viernes 21 de agosto Bolivia 11:00 p. m. Viernes 21 de agosto Venezuela 11:00 p. m. Viernes 21 de agosto Estados Unidos (Este) 11:00 p. m. Viernes 21 de agosto Chile 11:00 p. m. Viernes 21 de agosto Paraguay 11:00 p. m. Viernes 21 de agosto Argentina 12:00 a. m. Sábado 22 de agosto Uruguay 12:00 a. m. Sábado 22 de agosto Brasil (Brasilia) 12:00 a. m. Sábado 22 de agosto España (peninsular) 5:00 a. m. Sábado 22 de agosto