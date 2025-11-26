Este miércoles 26 de noviembre inician los juegos de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y tenemos un juego de infarto. Desde el BBVA Bancomer, mira el duelo de América vs. Monterrey a través de la señal de TV Azteca 7 y Azteca Deportes online, a partir de las 9:05 p.m. CDMX . Las ‘Águilas’ quieren su revancha de la temporada pasada, donde no pudieron conseguir el tetracampeonato, mientras que los Rayados, con Sergio Ramos a la cabeza, van por su sexta estrella luego de 6 largos años.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, América vs. Monterrey ida por cuartos de final Liga MX 2025?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre América vs. Monterrey ida por cuartos de final de la Liguilla MX 2025 en vivo y en directo online . Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, América vs. Monterrey ida por cuartos de final Liga MX 2025?

Para ver el partido entre América vs. Monterrey ida por cuartos de final de la Liguilla MX 2025, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

PC

Móviles

Smart TV

Tablets

Club América vs. Monterrey EN VIVO: horario, TV y dónde ver

Fecha: miércoles 26 de noviembre de 2025

miércoles 26 de noviembre de 2025 Lugar: Estadio BBVA Bancomer

Estadio BBVA Bancomer Horario: 9:05 p.m. hora Centro de México

9:05 p.m. hora Centro de México Canal TV: TV Azteca 7

TV Azteca 7 Streaming: Azteca Deportes