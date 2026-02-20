Puebla recibe a América este viernes 20 de febrero en el Estadio Cuauhtémoc , en duelo correspondiente a la jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro, programado para las 21:06 horas (tiempo del centro de México), enfrenta a dos equipos que buscan recuperarse tras resultados adversos y sumar puntos clave en la pelea por los puestos de clasificación.

La Franja llega golpeada luego de dejar escapar una ventaja de dos goles y caer ante Pumas UNAM en la fecha anterior, por lo que intentará hacerse fuerte en casa y dar la sorpresa ante uno de los clubes más poderosos del futbol mexicano. Por su parte, las Águilas también buscan reaccionar tras la dolorosa derrota en el Clásico Nacional frente a Chivas de Guadalajara, con la necesidad de volver al triunfo para acercarse a la zona de liguilla y retomar protagonismo en el campeonato.

Se inicia con gimnasio. 🏋️‍♂️ pic.twitter.com/pSHnB3JGtk — Club América (@ClubAmerica) February 17, 2026

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, América vs. Puebla por el Clausura 2026 de la Liga MX?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido América vs. Puebla por la Fecha 7 del Clausura 2026 de la Liga MX. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver online TV Azteca Deportes EN VIVO, América vs. Puebla por el Clausura 2026 de la Liga MX?

Para ver de manera online el partido América vs. Puebla por el Clausura 2026 de la Liga MX debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

Horario, TV y cómo ver en vivo América vs. Puebla por el Clausura 2026

Fecha : Viernes 20 de febrero de 2026

: Viernes 20 de febrero de 2026 Partido : América vs. Puebla, por la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX

: América vs. Puebla, por la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX TV : Azteca Siete (Canal 7)

: Azteca Siete (Canal 7) STREAMING : Azteca Deportes Network

: Azteca Deportes Network Horario : 9:06 p.m. del Tiempo de Centro de México

: 9:06 p.m. del Tiempo de Centro de México Lugar: Estadio Cuauhtémoc, Puebla de Zaragoza (México)