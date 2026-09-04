Un partido de pronóstico reservado. Juárez y Pachuca se medirán este viernes 4 de septiembre por la jornada 7 del Apertura de la Liga MX en el Estadio Olímpico Benito Juárez, a las 9:00 p.m. (horario mexicano). Ambos equipos no atraviesan un buen momento y necesitan ganar para calmar los cuestionamientos de los hinchas.

El equipo de la frontera es último en el campeonato con cero puntos. Recibieron 19 goles y solo han anotado tres tantos. Cifras preocupantes que demuestran que aún necesitan trabajar para fortalecer su idea deportiva.

Pachuca, por su parte, tampoco llega bien a la cita deportiva. Están en el puesto 15 con cinco puntos. Anotaron ocho tantos, pero también recibieron la misma cantidad de goles. Quieren aprovechar el mal momento del equipo de la frontera para sumar en su equipo a Juárez.

Si quieres ver el juego en vivo desde tu Smart TV, celular, computadora o tablet en México, la transmisión oficial estará disponible EN DIRECTO y DE MANERA GRATUITA a través de Azteca Siete (Canal 7) en señal abierta. Asimismo, podrás seguir todas las acciones vía streaming en el portal web y la app oficial de TV Azteca Deportes.

Conoce los horarios, canales de TV y dónde ver online el partido Juárez FC vs. Pachuca CF en vivo por la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga MX. (Foto: Composición Gestión Mix) / Jairo Rúa

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Juárez vs. Pachuca por el Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del encuentro entre Juárez vs. Pachuca por la jornada 7 de la Liga MX. Para seguir la transmisión, solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en televisión abierta o localizar la señal en tu operador de cable o satélite.

Canales de Azteca 7 en México

Operador Canal Dish 107 SD y 607 HD SKY 107 SD y 1107 HD Megacable 107 SD y 1207 HD Izzi 107 SD y 807 HD

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Juárez vs. Pachuca por la Copa Mundial 2026?

Para ver el partido entre Juárez vs. Pachuca por la Liga MX, ingresa al sitio web oficial de TV Azteca Deportes desde cualquier navegador. También puedes descargar la aplicación oficial de TV Azteca en dispositivos Android o iPhone para seguir la transmisión en directo desde cualquier lugar.

Compatible con:

PC

Teléfonos móviles

Smart TV

Tablets

Horario, TV y dónde ver en vivo Juárez vs. Pachuca por la Liga MX

Fecha: Viernes 4 de septiembre de 2026

Viernes 4 de septiembre de 2026 Partido: Juárez vs. Pachuca

Juárez vs. Pachuca Competición: Jornada 7 del Apertura de la Liga MX

Jornada 7 del Apertura de la Liga MX TV en México: Azteca Siete (Canal 7)

Azteca Siete (Canal 7) Streaming: TV Azteca Deportes

TV Azteca Deportes Horario: 21:00 horas del centro de México

21:00 horas del centro de México Estadio: Estadio Olímpico Benito Juárez.

Estadio Olímpico Benito Juárez. Ciudad: Juárez, México