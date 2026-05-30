PASADENA, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 30/05/2026.- Cobertura oficial de TV Azteca Siete (Canal 7) EN VIVO GRATIS para ver el partido entre México y Australia este sábado 30 de mayo por amistoso FIFA con miras al Mundial 2026. FOTO DE GEOFF STELLFOX PARA AFP
PASADENA, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 30/05/2026.- Cobertura oficial de TV Azteca Siete (Canal 7) EN VIVO GRATIS para ver el partido entre México y Australia este sábado 30 de mayo por amistoso FIFA con miras al Mundial 2026. FOTO DE GEOFF STELLFOX PARA AFP
/ GEOFF STELLFOX
Noé Yactayo
Noé Yactayo

afrontará este sábado 30 de mayo su penúltima prueba antes del Mundial 2026 cuando se enfrente a Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California. El encuentro, programado para las 20:00 horas del Centro de México (10 p.m. ET y 7 p.m. PT en Estados Unidos), permitirá al equipo de Javier Aguirre seguir afinando detalles de cara a la máxima cita del fútbol.

La afición mexicana podrá seguir el encuentro EN VIVO tanto por televisión abierta como por internet. transmitirá el amistoso en señal gratuita, mientras que ofrecerá la cobertura online a través de su sitio web y plataformas digitales compatibles con Smart TV, computadoras, tabletas y teléfonos móviles.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, México vs. Australia por amistoso al Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre México y Australia por amistoso de fecha FIFA con miras a la Copa Mundial 2026. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

  • Canales 107 SD y 607 HD de Dish
  • Canales 107 SD y 1107 HD de SKY
  • Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable
  • Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Australia por amistoso al Mundial 2026?

Para ver el partido entre México y Australia por amistoso de fecha FIFA con miras a la Copa Mundial 2026, debes ingresar al sitio web oficial de . También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

  • PC
  • Móviles
  • Smart TV
  • Tablets

Horario, TV y dónde ver en vivo México vs. Australia por amistoso al Mundial 2026

  • Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026
  • Partido: Cruz Azul vs. Pumas UNAM, por vuelta de la final del Torneo Clausura 2026 de la Liguilla MX
  • TV: Azteca Siete (Canal 7)
  • STREAMING: Azteca Deportes Network
  • Horario: 20:00 del Tiempo de Centro de México
  • Lugar: Estadio Rose Bowl de Pasadena, California (Estados Unidos)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 13 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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