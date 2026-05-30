México afrontará este sábado 30 de mayo su penúltima prueba antes del Mundial 2026 cuando se enfrente a Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California. El encuentro, programado para las 20:00 horas del Centro de México (10 p.m. ET y 7 p.m. PT en Estados Unidos) , permitirá al equipo de Javier Aguirre seguir afinando detalles de cara a la máxima cita del fútbol.

La afición mexicana podrá seguir el encuentro EN VIVO tanto por televisión abierta como por internet. TV Azteca 7 transmitirá el amistoso en señal gratuita, mientras que Azteca Deportes ofrecerá la cobertura online a través de su sitio web y plataformas digitales compatibles con Smart TV, computadoras, tabletas y teléfonos móviles.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, México vs. Australia por amistoso al Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre México y Australia por amistoso de fecha FIFA con miras a la Copa Mundial 2026. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

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¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Australia por amistoso al Mundial 2026?

Para ver el partido entre México y Australia por amistoso de fecha FIFA con miras a la Copa Mundial 2026, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

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Horario, TV y dónde ver en vivo México vs. Australia por amistoso al Mundial 2026

Fecha : Sábado 30 de mayo de 2026

: Sábado 30 de mayo de 2026 Partido : Cruz Azul vs. Pumas UNAM, por vuelta de la final del Torneo Clausura 2026 de la Liguilla MX

: Cruz Azul vs. Pumas UNAM, por vuelta de la final del Torneo Clausura 2026 de la Liguilla MX TV : Azteca Siete (Canal 7)

: Azteca Siete (Canal 7) STREAMING : Azteca Deportes Network

: Azteca Deportes Network Horario : 20:00 del Tiempo de Centro de México

: 20:00 del Tiempo de Centro de México Lugar: Estadio Rose Bowl de Pasadena, California (Estados Unidos)